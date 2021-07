La biotech de Hong Kong Prenetics sera cotée au Nasdaq dans le cadre d’une fusion SPAC

La société de biotechnologie hongkongaise Prenetics est sur le point de fusionner avec Artisan Acquisition, une société d’acquisition à vocation spéciale soutenue par le milliardaire hongkongais Adrian Cheng, selon une source proche de l’accord.

Le SPAC est déjà coté au Nasdaq sous le ticker ARTU.

Les SAVS sont des sociétés écrans créées pour lever des fonds par le biais d’un premier appel public à l’épargne – leur seul objectif est de fusionner ou d’acquérir une société privée existante et de l’introduire en bourse. Ils contournent le processus traditionnel d’introduction en bourse de Wall Street.

Prenetics est une société de diagnostic et de tests génétiques avec des opérations importantes à Hong Kong et au Royaume-Uni. Elle a été fondée par l’entrepreneur en série Danny Yeung et deviendra la première start-up d’un milliard de dollars à Hong Kong à quitter son statut de licorne.