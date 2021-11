La biologie synthétique peut-elle nous sauver ? Ce scientifique le pense.

C’est aussi une sorte d’évangéliste. M. Endy, 51 ans, professeur de bio-ingénierie à l’Université de Stanford, est une star dans le domaine émergent de la biologie synthétique. Il en est l’enthousiaste le plus éloquent, inspirant les autres à le voir comme un chemin vers un monde meilleur, une technologie transformationnelle pour nourrir la planète, vaincre la maladie et combattre la pollution.

Les épisodes semblent résumer M. Endy, un scientifique des plus insolites : en partie ingénieur, en partie philosophe, dont la conversation est entrecoupée de références à Descartes et à Dylan, ainsi qu’à l’ADN.

Des années plus tard, en tant qu’étudiant diplômé, M. Endy a été accepté au doctorat. programmes en biotechnologie et sciences politiques.

L’optimisme derrière la biologie synthétique suppose que la biologie peut désormais suivre en grande partie la trajectoire de l’informatique, où les progrès ont été rendus possibles par l’amélioration continue des puces électroniques, avec un doublement des performances et une baisse des prix de moitié tous les ans ou deux pendant des décennies. Les technologies sous-jacentes de la biologie synthétique — le séquençage des gènes et la synthèse de l’ADN — suivent des tendances similaires.

Comme en informatique, les informations biologiques sont codées dans l’ADN, de sorte qu’elles peuvent être programmées – dans le but de reconcevoir les organismes à des fins utiles. L’objectif est de rendre cette programmation et cette production plus rapides, moins chères et plus fiables, plus une discipline d’ingénierie avec des pièces réutilisables et de l’automatisation et moins un artisanat, comme l’a été la biologie.

La biologie synthétique, disent les partisans, promet de reprogrammer la biologie pour qu’elle soit plus puissante, puis de produire en masse les cellules turbocompressées pour augmenter la production alimentaire, lutter contre les maladies, générer de l’énergie, purifier l’eau et dévorer le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

« La biologie et l’ingénierie se rejoignent de manière profonde », a déclaré M. Endy. « Le potentiel est celui d’un épanouissement à l’échelle d’une civilisation, d’un monde d’abondance et non de pénurie, soutenant une population mondiale croissante sans détruire la planète. »

Cet avenir idyllique est dans des décennies, s’il est possible. Mais dans la recherche de la prochaine grande chose proverbiale au cours des 20 prochaines années, la biologie synthétique est un candidat de choix. Et personne n’est plus convaincant que M. Endy.