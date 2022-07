“Des essais cliniques ont commencé pour la reconstruction du cartilage de l’oreille, la régénération des nerfs et la régénération de la peau”, déclare Ozbolat. “Au cours des 5 à 10 prochaines années, nous pouvons nous attendre à davantage d’essais cliniques avec des types d’organes complexes.”

“Au lieu d’imprimer des cellules individuelles, nous pouvons imprimer avec des blocs de construction plus gros [the organoids]», dit Skylar-Scott. “Nous pensons que c’est un moyen plus rapide de fabriquer des tissus.”

Mais Skylar-Scott et son équipe ont récemment réalisé une percée qui pourrait contribuer à réduire considérablement le temps de fabrication.

Le problème avec la bio-impression 3D est que les organes humains sont épais. Il faut des centaines de millions de cellules pour imprimer un seul millimètre de tissu. Non seulement cela consomme beaucoup de ressources, mais cela prend aussi énormément de temps. Une bio-imprimante qui expulsait des cellules individuelles à la fois aurait besoin de plusieurs semaines pour produire ne serait-ce que quelques millimètres de tissu.

“Maintenant que nous pouvons fabriquer des choses avec beaucoup de cellules, nous avons besoin de beaucoup de cellules pour nous entraîner”, explique Skylar-Scott. Combien de cellules sont nécessaires ? Il dit « un scientifique typique travaille avec 1 à 2 millions de cellules dans une boîte. Pour fabriquer un gros organe épais, il faut 10 à 300 milliards de cellules.

Comment la bio-impression pourrait changer la médecine

L’une des visions de la bio-impression est de créer des tissus cardiaques vivants et des organes entiers à utiliser chez les enfants. Cela pourrait réduire le besoin de greffes d’organes et de chirurgies puisque les tissus vivants se développeraient et fonctionneraient avec le corps du patient.

Mais de nombreux problèmes doivent être résolus avant que les tissus corporels clés puissent être imprimés et viables.

“En ce moment, nous pensons petit au lieu d’imprimer un cœur entier”, déclare Skylar-Scott. Au lieu de cela, ils se concentrent sur des structures plus petites comme les valves et les ventricules. Et ces structures, dit Skylar-Scott, ont au moins 5 à 10 ans.

Pendant ce temps, Ozbolat envisage un monde où les médecins pourraient bio-imprimer exactement les structures dont ils ont besoin pendant qu’un patient est sur la table d’opération. “C’est une technique où les chirurgiens pourront faire glisser l’empreinte directement sur le patient”, explique Ozbolat. Une telle impression de tissu la technologie n’en est qu’à ses balbutiements, mais son équipe se consacre à l’amener plus loin.