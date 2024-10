La biodiversité ressemble beaucoup à Jenga, déclare l’artiste canadien derrière l’installation de la COP16

Comme ça arrive6:29La biodiversité ressemble beaucoup à Jenga, déclare l’artiste canadien derrière l’installation de la COP16

L’artiste canadien Benjamin Von Wong s’intéresse aux métaphores. Et la meilleure métaphore de la biodiversité, dit-il, est le jeu de Jenga.

Il existe de nombreux types de vie différents sur notre planète, et ils sont tous interconnectés. Vous retirez un bloc et la tour commence à vaciller. Vous en supprimez suffisamment et tout s’effondre.

« Tous ces blocs dépendent les uns des autres pour leur stabilité », a déclaré Von Wong. Comme ça arrive hôte Nil KÖksal.

Von Wong est l’artiste derrière Biodiversité Jengaune installation artistique de six mètres de haut qui domine actuellement COP16 la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, à Cali, en Colombie.

Il est constitué de blocs de bois creux, disposés comme une tour Jenga, chacun contenant des dioramas de différents écosystèmes, des jungles tropicales aux forêts de varech.

Chaque écosystème est habité par de minuscules sculptures d’animaux réalisées par 200 jeunes élèves des écoles Luis Madina et Santa Librada de Cali.

Au sommet de la tour se trouvent des sculptures de trois enfants, créées par l’artiste colombienne Raizha Guzman.

« Ces enfants n’ont en fait pas de bouche parce qu’ils représentent non seulement la prochaine génération, mais toutes les générations à venir, et ils n’ont pas encore vraiment de voix. Et donc ils comptent sur nous pour trouver des moyens de stabiliser ce Jenga. tour », a déclaré Von Wong.

« Parce que contrairement au jeu de Jenga, qui est un jeu à somme nulle où l’on retire des blocs jusqu’à ce que la tour entière s’effondre, le jeu de la biodiversité est un jeu dans lequel nous pouvons remettre des blocs en place. »

L’artiste colombienne Raizha Guzman a sculpté les trois enfants sans bouche assis au sommet de l’installation Biodiversity Jenga. (Joaquín Sarmiento/AFP/Getty Images)

C’est ce message d’espoir que Von Wong espère transmettre aux délégués de la COP16 qui luttent contre la perte de biodiversité mondiale.

Jusqu’à un million d’espèces sont menacées d’extinction, la plupart d’ici quelques décennies, selon un rapport des Nations Unies de 2019.

Les espèces migratrices, dont de nombreux oiseaux et poissons, sont particulièrement vulnérables à la perte de leur habitat. Dans l’ensemble, plus d’une espèce migratrice sur cinq répertoriée dans un Rapport de l’ONU publié cette année sont menacées d’extinction et 44 pour cent ont une population en diminution.

Wong aide à mettre en place Biodiversity Jenga. (Von Wong Productions 2024)

Il y a deux ans, lors de la COP15 à Montréal, près de 200 pays ont signé un accord historique visant à inverser la perte de la nature d’ici la fin de la décennie et à lever 700 milliards de dollars américains par an pour atteindre cet objectif.

Une partie du travail de la conférence de cette année est de voir dans quelle mesure chaque pays est parvenu à atteindre ses objectifs.

Plus de 250 collaborateurs artistiques

C’est le genre de travail qui nécessite beaucoup de collaboration, un peu comme Biodiversité Jengasur lequel ont travaillé plus de 250 personnes.

Von Wong, un artiste né à Toronto et vivant à New York, a conçu l’installation. L’architecte colombien Jonny Edmonds et son équipe l’ont construit.

Le paysagiste colombien Milton Duarte a créé les écosystèmes, tandis que l’artiste colombienne Sasha Herrera a créé six dioramas présentant les principales causes de la perte de biodiversité.

L’artiste canadien Benjamin Von Wong, au centre au chapeau noir, avec certains de ses collaborateurs qui ont contribué à construire la biodiversité. Jenga est exposé à la COP16, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, à Cali, en Colombie. (Von Wong Productions 2024)

Et bien sûr, il y a les enfants qui ont créé les animaux qui habitent l’installation.

« Les enfants comprennent un peu ce qui se passe, mais cela ne s’exprime pas nécessairement par la manière intellectuelle dont nous y pensons », a déclaré Von Wong.

« Je pense que cela s’exprime à travers un enthousiasme et un amour pour la nature qu’ils ne comprennent pas encore et qui est actuellement en train de disparaître. »

Von Wong est connu pour créer des installations artistiques sur des thèmes environnementaux, notamment une sculpture massive construite à partir de pollution plastique, et un thermomètre qui représente la menace d’un réchauffement climatique .

Selon lui, l’art ne peut pas, à lui seul, résoudre ces problèmes. Mais il espère que cela donnera aux gens une nouvelle façon de penser et d’en discuter.

Wong dit qu’il espère que la sculpture donnera aux gens une nouvelle façon de penser et de discuter de la perte de biodiversité. (Von Wong Productions 2024)

Il dit déjà avoir entendu un délégué de la COP16 dire que Biodiversité Jenga a un impact à huis clos.

« Je déplorais simplement à quel point il était vraiment impossible de connaître les réactions des gens, et ce type disait : ‘Eh bien, si cela peut être utile, j’étais à une conversation de haut niveau où un groupe de délégués… utilisaient la métaphore de Jenga, parlant de l’importance pour nous de remettre les blocs en place », a déclaré Von Wong.

« Et je me suis dit : n’est-ce pas cool que nous prenions le langage de l’art lui-même et l’intégrions dans ces discussions de haut niveau ? Et donc je pense que la valeur des symboles ne peut pas être sous-estimée. »