La biodiversité a besoin de la même protection que le climat, déclarent des scientifiques et des militants à la COP27

Des groupes de la société civile, des militants autochtones et des scientifiques se rassemblent lors de la conférence sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, et exigent que des mesures fermes soient prises le mois prochain lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui se tiendra à Montréal.

La conférence vise à amener les gouvernements à s’accorder sur un cadre pour “provoquer une transformation de la relation de la société avec la biodiversité”, qui est en déclin rapide dans le monde en raison du changement climatique et d’autres facteurs.

Le moment est considéré comme critique pour la perte de biodiversité, alors que le monde se réchauffe à un niveau qui pourrait bientôt déclencher des points de basculement dans le monde naturel qui pourraient avoir des effets en cascade et catastrophiques pas encore entièrement compris, mais qui, selon les experts, seraient, selon toute vraisemblance, irréversible.

“Les crises du climat et de la biodiversité sont profondément interconnectées et doivent être traitées simultanément”, a déclaré Lucy Almond, présidente de la Nature 4 Climate Coalition, un groupe uni de 20 organisations, dont le World Wildlife Fund et le World Resources Institute, qui se consacrent à l’élévation de la nature en tant que une solution climatique.

“Dans trois semaines, les ministres arriveront à Montréal pour la Convention sur la diversité biologique, COP15, dans le but de donner à la biodiversité et aux écosystèmes la même protection internationale que le climat”, a déclaré Almond.

Elle a qualifié cela d’occasion unique en une décennie de créer un accord international qui visera en fait à lutter ensemble contre les deux crises.

Les principaux architectes de l’Accord de Paris de 2015 – Christiana Figueres, Laurence Tubiana, Laurent Fabius et Manuel Pulgar-Vidal – ont ajouté leurs voix aux appels à la conférence basée à Montréal pour créer un accord frère à ce document pour lutter contre les pertes de biodiversité.

Actuellement, la planète est considérée comme au bord de la sixième extinction de masse le premier déclenché par l’homme, avec environ un million d’espèces déjà en danger d’extinction.

Dépassant le point d’être sauvé

La perte de biodiversité se produit en raison de la destruction de l’habitat, de la pollution, de la surexploitation et d’autres raisons – et devrait s’accélérer en raison des effets déstabilisateurs du changement climatique sur les systèmes planétaires.

Rechercher publié cette année dans la revue Science ont constaté que si la planète dépassait 1,5 C de réchauffement au-dessus des niveaux préindustriels, cela pourrait commencer à déclencher des effets irréversibles autour de la planète, appelés points de basculement.

Comme son nom l’indique, un point de basculement n’est pas un changement progressif à mesure que la température augmente, comme un glacier qui fond lentement. Au contraire, les chercheurs prévoient qu’à certains seuils, la calotte glaciaire du Groenland risque de s’effondrer, les récifs coralliens vont rapidement mourir, etc. Les scientifiques ont identifié 16 de ces systèmes responsables du maintien de l’équilibre naturel de la planète, mais ces systèmes se déstabilisent à mesure que la planète se réchauffe.

“Le risque de points de basculement – la science l’a souligné depuis longtemps – mais parfois dans les négociations de la COP, les gens ne parlent pas beaucoup des risques”, a déclaré Carlos Nobre, scientifique du système terrestre de l’Université brésilienne de São Paulo.

Carlos Nobre, un scientifique du système terrestre de l’Université brésilienne de São Paulo, prend la parole lors de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, mercredi. Il a déclaré que la probabilité de «points de basculement» climatiques doit être prise au sérieux lors de la négociation d’accords mondiaux. (UNCCC)

À titre d’exemple, il a noté comment la perte de forêts tropicales déclencherait la libération d’énormes quantités de gaz à effet de serre, réchauffant davantage la planète et déclenchant une mauvaise boucle de rétroaction. Une dynamique similaire existe lorsque le pergélisol dégèle dans l’Arctique, a-t-il ajouté.

“Nous devons donc éviter ces points de basculement. Sinon, au 22e siècle, la température sera sans contrôle”, a déclaré Nobre mercredi.

De l’Arctique au dôme de chaleur

Parmi les 16 points de basculement critiques figure l’effondrement potentiel de la banquise arctique, qui aurait un impact dévastateur sur les plantes, les animaux et l’ensemble de l’écosystème arctique, a déclaré Johan Rockstrom, directeur de l’Institut de recherche sur le climat de Potsdam.

Il a également souligné à quel point cela pourrait frapper près de chez lui pour tous les Canadiens, notant qu’il est possible de tracer une ligne entre la fonte des glaces de mer et la ville de Lytton, en Colombie-Britannique, brûlant à l’été 2021.

“Le point zéro des changements les plus rapides sur la planète Terre se trouve dans l’Arctique. L’Arctique est l’endroit où les choses se passent trois fois plus vite, en moyenne, parfois quatre fois plus vite que l’augmentation moyenne de la température”, a déclaré Rockstrom.

La fonte des glaces de mer a un impact sur toutes les espèces de l’Arctique, a-t-il dit, mais elle est également liée à d’autres systèmes de points de basculement dans différentes parties du monde, déplaçant spécifiquement le courant-jet polaire de son équilibre normal.

“Il est entraîné par le gradient d’air chaud à l’équateur et d’air froid dans l’Arctique”, a-t-il déclaré. “Ce qui maintient l’ensemble du jet stream dans une forme circulaire très stable, poussant tous les systèmes météorologiques à travers l’Atlantique Nord.”

Au fur et à mesure que l’Arctique se réchauffe, ce gradient s’affaiblit et le courant-jet cesse de couler aussi rapidement et le motif perd sa forme en formant des lobes, a déclaré Rockstrom. Ces lobes sont responsables des schémas météorologiques bloquants qui entraînent des vagues de chaleur, des tempêtes de pluie bloquées, etc.

“Le terrible été en Colombie-Britannique l’année dernière – 49,6 °C et l’incendie de la ville de Lytton – c’était un blocage oméga du jet stream, lié à la fonte de l’Arctique”, a déclaré Rockstrom.

Lytton, en Colombie-Britannique, a brûlé en 2021 lorsqu’un incendie de forêt s’est déclaré et a ravagé la communauté. Dans les jours qui ont précédé l’incendie, Lytton avait établi des records de chaleur pour tout le pays, atteignant jusqu’à 49,6 °C. (Benoit Ferradini/CBC Radio-Canada)

Depuis la dernière période glaciaire, le monde a existé d’une manière qui a été idéale pour la vie humaine, végétale et animale sur cette planète, a-t-il dit, mais ce que nous voyons maintenant, c’est la possibilité que les dominos commencent à tomber.

“Le but des frontières planétaires est d’empêcher l’humanité de franchir des points de basculement. Parce que lorsque vous franchissez un point de basculement, les choses deviennent irréversibles et l’irréversibilité signifie que nous dérivons vers une planète de moins en moins vivable.”

Leadership et solutions autochtones

Dans l’Arctique canadien et ailleurs, les peuples autochtones sont en première ligne des impacts climatiques, y compris dans la forêt amazonienne.

Helena Gualinga, une militante autochtone de l’Équateur, a parlé mercredi en Égypte de la nécessité pour les gouvernements d’assumer la responsabilité de leur rôle dans la destruction des écosystèmes et de permettre aux voix autochtones d’aider à réparer les dégâts.

Gualinga a également souligné que 80 % de la biodiversité mondiale se trouve sur des terres contrôlées par les peuples autochtones, qui ne représentent que 5 % de la population mondiale.

Helena Guilinga, une militante autochtone de l’Équateur, s’exprimant mercredi à la COP27, a déclaré que les gouvernements doivent assumer la responsabilité de leur rôle dans la destruction des écosystèmes. (UNCCC)

Dans sa communauté, a-t-elle dit, il n’y a que 1 200 personnes, mais elles ont assumé un rôle de gérance en protégeant 144 000 hectares de l’Amazonie.

“Il y a une raison à cela, et c’est la philosophie, l’état d’esprit, la culture et la relation que les peuples autochtones entretiennent avec la nature.”

Scientifiques et militants ont été clairs : le sommet et Montréal doivent être pris au sérieux. La conférence a lieu tous les 10 ans – avec cette itération retardée de deux ans par la pandémie – et a un profil plus bas.

Mais Almond a déclaré que ce moment ne peut être sous-estimé: ce sera un moment déterminant pour la façon dont nous, en tant que société, relèverons ce défi.

“La science est définitive, nous perdons la biodiversité au rythme le plus rapide de l’histoire de l’humanité.”