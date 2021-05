La bigote Lori Lightfoot dit que l’exclusion des Blancs nous rendra meilleurs, Tucker dit que «l’équité est le racisme». Devinez à qui la presse est en colère? – Le bon scoop

La maire de Chicago, Lori Lightfood, explique que la raison pour laquelle elle expulse les Blancs est que c’est à elle, en tant que première maire noire et lesbienne, de «nous mettre au défi» de «faire mieux».

«Si moi, en tant que femme noire là-bas, la toute première, je ne nous défie pas, le collectif nous, de faire mieux, de vraiment nous assurer que dans chaque institution, cela reflète la diversité, la nuance et la texture de notre ville, alors honte à moi », Dit-elle illogiquement.

Alors faire mieux, c’est interdire les Blancs?

Je ne suis pas un analyste démographique mais je suis assez sûr que la ville de Chicago a des Blancs. Je veux dire que je ne suis pas un mathématicien, mais je suppose que zéro journaliste blanc ne reflétera pas les pourcentages de diversité, de nuance et de texture dans la ville.

Elle a bien compris la partie «honte sur moi».

Regarder:

Le journaliste l’a défiée sur le fait qu’elle déteste les reportages critiques et se bat souvent avec les journalistes. Mais remarquez qu’il a dit: « Il y a des gens avec qui vous vous disputez, certains d’entre eux mes collègues BLANCS, certaines personnes considèrent cela comme une sorte de remboursement. »

C’est une question d’échappatoire, n’est-ce pas?

Tucker Carlson a évoqué le plan de Lightfoot dans un segment cette semaine en faisant valoir que l’équité est du racisme.

Il s’avère que l’équité est du racisme. C’est aussi simple que ça. L’équité est le racisme. Et pour être clair, nous ne parlons pas de racisme dans le sens où la crème glacée, Shakespeare et les mathématiques sont désormais supposés racistes, ou que le Dr Seuss est maintenant considéré comme un cyclope exalté dans le Ku Klux Klan. Nous ne parlons pas de la définition du magazine Ilhan Omar / Atlantic – qui, soit dit en passant, n’est pas réellement un langage, mais juste une autre arme politique émoussée. Non. Nous entendons le racisme au sens littéral du terme, comme Martin Luther King a défini le terme: le fait de blesser certaines personnes et d’aider les autres, uniquement sur la base de leurs races respectives. La bigoterie, en d’autres termes. Préjudice. Haine. Voilà ce qu’est l’équité.

Lightfoot a pris la peine d’expliquer qu’elle ne voulait rien dire de tout cela personnellement. En fait, elle a admis que certains des journalistes blancs qui couvrent la mairie de Chicago sont talentueux et travailleurs. Mais malheureusement, ils le sont, a déclaré Lightfoot, « Blancs, néanmoins. » Alors voilà, aussi clairement que quiconque l’a jamais dit à haute voix. Les Blancs sont disqualifiés parce qu’ils sont blancs. Pas à cause de tout ce qu’ils ont fait, dit ou pensé. Lori Lightfoot s’en fiche. Elle le dit. Lightfoot ne s’intéresse pas à ce que pourraient être ces Blancs en tant qu’individus, en tant que personnes. Elle ne se soucie même pas de quel genre de Blanc ils sont. Leurs ancêtres pourraient être d’Italie ou du Luxembourg ou de Finlande ou d’Espagne. Ils pourraient être membres de la famille royale britannique. Il pourrait s’agir d’immigrants roumains sans le sou vivant dans une boîte sur le trottoir de Michigan Avenue. Riche ou pauvre, cela n’a pas d’importance pour Lori Lightfoot.

Pour Lori Lightfoot, tout ce qui compte, c’est le fait qu’ils soient blancs parce que les blancs sont les mêmes. Ils sont entièrement définis par la couleur de leur peau. Vous pouvez voir comment cela facilite la vie de Lori Lightfoot. Elle sait qui haïr, rien qu’en les regardant. Si un jour la police de Chicago rassemblait toute la population de la ville, Lori Lightfoot n’aurait aucun mal à retirer les bonnes personnes pour les punir. Au fait, au cas où vous vous poseriez la question, oui, c’était une référence nazie. C’était mérité. Lori Lightfoot est un monstre. Toute société qui permet aux politiciens de parler ainsi a un avenir très moche. Très laid.