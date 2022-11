La Big Tech peut-elle devenir plus grande ? Microsoft presse les gouvernements de dire oui.

Que Microsoft réussisse à obtenir l’approbation réglementaire pour acheter Activision, qui fabrique des jeux tels que Candy Crush et Call of Duty, enverra un message sur la capacité de Big Tech à se développer face aux craintes croissantes que les géants de l’industrie exercent trop de pouvoir. Si Microsoft, dont l’opération d’affaires publiques a passé la dernière décennie à bâtir la réputation de gentil garçon de l’entreprise, ne peut pas conclure un mégaaccord, est-ce que quelqu’un peut le faire ?

L’objectif de Microsoft est simple : persuader les gouvernements sceptiques du monde entier d’approuver la prise de contrôle à succès. Seize gouvernements doivent approuver l’achat, plaçant Microsoft sous la plus forte pression réglementaire à laquelle il a été confronté depuis les batailles antitrust des années 1990. Et dans trois endroits clés – les États-Unis, l’Union européenne et la Grande-Bretagne – les régulateurs ont entamé des examens approfondis, la Commission européenne déclarant ce mois-ci qu’elle ouvrait une enquête approfondie sur l’accord.

Les actions font partie d’une campagne de Microsoft pour contrer l’intensification de l’examen minutieux de son acquisition de 69 milliards de dollars de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, le plus grand accord de technologie grand public depuis qu’AOL a acheté Time Warner il y a deux décennies, et bien plus important que le récent rachat de 44 milliards de dollars par Elon Musk de Twitter.

“Si cet accord avait eu lieu il y a quatre ans, cela n’aurait guère d’intérêt”, a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, dans une interview. “Si quelqu’un ne peut pas faire quelque chose de facile, alors nous saurons tous que vous ne pouvez pas faire quelque chose de difficile.”

Google, Meta, Amazon et Apple ont tous été accusés de plus en plus d’être des monopoles, et les régulateurs ont tenté de bloquer certaines de leurs petites transactions. En juillet, la FTC a poursuivi Meta, la société mère de Facebook, pour l’empêcher d’acheter Within, une start-up de réalité virtuelle. Le mois dernier, la Grande-Bretagne a forcé Meta à vendre Giphy, une base de données d’images qu’elle a achetée en 2020 pour 315 millions de dollars.

Au cœur des préoccupations des régulateurs concernant l’accord d’Activision, il y a s’il viole les lois antitrust en donnant à Microsoft un pouvoir démesuré dans l’industrie du jeu vidéo. Ils craignent que Microsoft puisse éloigner les jeux d’Activision de concurrents comme Sony ou les utiliser pour obtenir une longueur d’avance injuste alors que de plus en plus de jeux sont diffusés en ligne.

M. Smith a déclaré que Microsoft était disposé à accepter formellement d’imposer des limites à ses pratiques commerciales pour résoudre les problèmes d’antitrust. Mais les États-Unis et d’autres pays voir de plus en plus ces promesses sont insuffisantes à moins qu’une entreprise ne cède une partie de ses activités.