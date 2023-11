La Big Tech a gagné. Maintenant quoi?

En 1991, l’introduction du World Wide Web a transformé Internet d’un réseau d’ordinateurs interconnectés à un système d’information utilisant ce réseau. Au cours des trois décennies qui ont suivi, une poignée d’entreprises de plateformes numériques se sont appuyées sur ces bases pour dominer les services Internet et se hisser au sommet de la liste des entreprises les plus valorisées au monde. Apple, Microsoft, Alphabet (Google) et Amazon sont les quatre entreprises américaines les plus valorisées et quatre des cinq entreprises les plus valorisées au monde (Meta Platforms, rebaptisé Facebook, est numéro 10).

En peu de temps, ces entreprises – collectivement connues sous le nom de Big Tech – sont passées d’une idée innovatrice à une domination du marché et à une grande richesse.

De toute évidence, la Big Tech a gagné lorsque :

Les consommateurs ont payé le prix de ce succès. Oui, de merveilleux nouveaux produits et services ont été mis à disposition, mais à quel prix ? Ce qui était auparavant des informations personnelles privées a été détourné par ces sociétés (souvent sans autorisation) pour devenir un actif de l’entreprise. Le contrôle de cet actif permet aux entreprises d’atteindre et de maintenir leur domination du marché et d’écraser la concurrence. La décision des acteurs des médias sociaux de privilégier l’engagement plutôt que la véracité des informations en ligne a ébranlé la vérité et la confiance et menacé les processus démocratiques.

Le public sait qui a gagné. Une majorité d’Américains – des deux partis politiques –sentir La Big Tech a trop de pouvoir et d’influence.

Alerte spoil! Nous sommes déjà venus ici. De nombreux abus commis par les barons de l’Internet d’aujourd’hui font écho au comportement des barons de l’industrie à la fin du 19ème et début 20ème des siècles. Dans ce cas, le gouvernement fédéral est finalement intervenu pour limiter les abus industriels en adoptant de nouvelles lois antitrust et de protection des consommateurs. Que ce soit 21St Les décideurs politiques du siècle vont également intensifier leurs efforts – en particulier à mesure que l’intelligence artificielle devient omniprésente – tel est le défi de l’ère Internet.

Mark Twain a surnommé l’ère antérieure l’âge d’or. Non pas un « âge d’or », mais un âge « doré » d’une fine couche d’or pour le faire paraître plus splendide que la réalité. La dorure des nouveaux produits a couvert les effets d’une nouvelle industrialisation basée sur la technologie qui a détruit les entreprises locales, construit des monopoles, créé une grande richesse et accéléré le rythme de la vie. Les préjudices causés aux consommateurs abondaient en produits dangereux et en exploitation des travailleurs. Les fausses nouvelles étaient monnaie courante.

Semble familier? L’absence de règles de comportement pour les nouvelles technologies a permis aux entreprises du Gilded Age d’attaquer les droits individuels et l’intérêt public. C’était jusqu’à ce que Nous, le Peuple, agissant par l’intermédiaire de représentants élus, nous levions. La réglementation de l’ère industrielle a créé une force compensatrice qui a protégé les consommateurs et la concurrence tout en construisant l’économie capitaliste la plus dynamique du monde.

Le moment est venu de procéder à un rééquilibrage similaire.

Tant à l’âge d’or original qu’à l’âge d’or numérique, les innovateurs ont établi leurs propres règles pour la nouvelle économie. Le mantra de Mark Zuckerberg « Agir vite et casser les choses » est étrangement similaire à celui du financier de Gilded Age, JP Morgan. observation” Un certain nombre d’hommes qui possèdent des biens peuvent en faire ce qu’ils veulent. ” Tous deux délivrent le message : « Nous établissons les règles ».

Les « choses » brisées dans le mantra de Zuckerberg ne sont pas des objets physiques, mais les attentes comportementales qui ont assuré la stabilité pendant plus d’un siècle. La raison pour laquelle il fallait « agir vite » était d’ancrer de nouveaux comportements dans la vie quotidienne avant que quiconque n’en comprenne les conséquences.

Jusqu’à présent, les représentants élus du peuple ont permis aux Big Tech d’établir des règles au profit de leurs intérêts privés. Le moment est cependant venu de réaffirmer l’intérêt public. Nous avons peut-être été naïfs dans notre compréhension du pouvoir des plateformes de manipuler l’information numérique pour nous manipuler, mais nous ne pouvons plus l’être.

Une telle réaffirmation de l’intérêt public ne signifie pas la réimposition du même type de réglementation créée pour protéger contre les abus industriels. Le rythme du changement technologique ne permettra pas la microgestion réglementaire rigide et sclérotique du passé.

L’ère industrielle visait à remplacer et/ou à augmenter la puissance physique humaine. L’âge d’or numérique consiste à remplacer et/ou à augmenter la puissance cognitive humaine. Une économie numérique en constante évolution qui associe l’information numérique pour créer de nouveaux produits ne peut pas être régie par des règles élaborées pour une économie plus lente, fondée sur des chaînes de production d’actifs durables.

Le rééquilibrage des relations entre consommateurs et entreprises à l’ère numérique exige des politiques aussi innovantes que les entreprises elles-mêmes. Confier de nouvelles responsabilités aux agences de l’ère industrielle est un regard rétrospectif à une époque qui appelle à regarder vers l’avenir. La réflexion politique entrepreneuriale signifie adopter des idées telles qu’une commission de réglementation numérique spécialisée et spécialisée qui protège les consommateurs tout en promouvant l’innovation. Une telle surveillance devrait éviter la microgestion rigide de l’ère industrielle et privilégier une gestion des risques agile dans laquelle le gouvernement opère de la même manière que ceux qu’il réglemente.

L’âge d’or original a stimulé la création de structures de régulation jamais vues auparavant. Les comportements inédits de l’ère numérique exigent un rééquilibrage tout aussi créatif.

En savoir plus sur le nouveau livre de Wheeler, Techlash :