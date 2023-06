La bière sans gluten de Lake Country obtient l’or

Prenez un verre et buvez de la mousse sans gluten – Grey Fox Brewing de Lake Country a remporté un prix majeur.

À peine six mois après son ouverture, la brasserie a remporté le prix de la meilleure bière sans gluten aux Canadian Brewery Awards.

« Ne sachant pas vraiment si nos amis avaient de faibles attentes ou étaient simplement gentils, nous avons inscrit nos premières bières aux Canadian Beer Awards pour obtenir une opinion objective de professionnels de l’industrie », lit-on dans l’entrée de la brasserie aux prix. « Gagner un prix avec ces premières bières nous légitimerait vraiment en tant que » véritable « brasserie artisanale. »

Il s’avère que leurs amis n’étaient pas seulement gentils, leur bière «Quick Witted» remportant l’or.

Quick Witted est un blanc belge, élaboré, bien sûr, sans le blé habituel. Ses ingrédients comprennent le riz sarrasin, le zeste d’orange et les graines de coriandre.

Grey Fox Brewing, située sur Hiram Walker Court et qui vient d’ouvrir en décembre 2022, est la première brasserie sans gluten de l’Okanagan. Vous pouvez trouver leur bière dans de nombreux endroits à Kelowna, et aussi loin à l’ouest que Nanaimo et aussi loin à l’est que Fernie.

