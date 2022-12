La bière sans alcool devrait poursuivre sa croissance en 2023

Le début du « janvier sec », un mois où de nombreuses personnes évitent de boire de l’alcool, attire généralement l’attention sur les boissons non alcoolisées. Mais le PDG de l’une des principales sociétés de bière sans alcool a déclaré que la demande de bières sans alcool explosait bien au-delà d’un seul mois.

“C’est le moment que nous attendions dans la catégorie”, a déclaré mercredi Bill Shufelt, PDG d’Athletic Brewing, sur “Squawk Box” de CNBC.

Longtemps une catégorie endormie au sein de l’industrie plus large de la bière, la bière sans alcool a vu sa croissance monter en flèche ces dernières années alors que de plus grands géants de la bière comme AB InBev et Heineken lancement de nouveaux produits ainsi que l’émergence de brasseurs indépendants comme Athletic Brewing. AB Inbev, qui possède des marques comme Budweiser, Corona, Michelob et Modelo, s’était précédemment fixé pour objectif de fabriquer 20 % de son volume de bière sans alcool et à faible teneur en alcool d’ici 2025.

Le manque d’options de bière sans alcool de qualité a incité Shufelt, un ancien commerçant de Point72 Asset Management de Steve Cohen, à démarrer la société basée dans le Connecticut en 2017, qui se concentre uniquement sur le brassage sans alcool.

“[Non-alcoholic beer] est passé de quelque chose qui représentait 0,3% de la catégorie de la bière et une boisson totale après coup et une boîte de pénalité à quelque chose qui est vraiment excitant, ambitieux et qui recadre en quelque sorte la façon dont les adultes modernes pensent », a déclaré Shufelt.

Shufelt a déclaré que les bières sans alcool représentent désormais plus de 2% de toutes les bières vendues dans les épiceries américaines, et chez certaines chaînes de détaillants nationales, elles représentent plus de 8% de leur catégorie de bière.