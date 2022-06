La bière pourrait faire du bien au “microbiome” d’un homme

Plus d’information

La Harvard School of Public Health en a plus sur l’alimentation et le microbiome intestinal.

SOURCES : Emeran Mayer, MD, PhD, professeur de recherche, médecine et directeur, G. Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress and Resilience, University of California, Los Angeles School of Medicine ; Lauri Wright, PhD, RDN, professeure adjointe, chaire, nutrition et diététique, Université de Floride du Nord, Jacksonville, et porte-parole, Académie de nutrition et diététique, Chicago ; Journal de chimie agricole et alimentaire15 juin 2022