La bière est en passe de perdre sa première part du marché américain de l’alcool

La bière prend de moins en moins de place sur le marché américain de l’alcool alors que les sociétés de boissons inondent le marché de nouvelles catégories de boissons en vogue, y compris les cocktails prêts à boire.

Même les entreprises de bière traditionnelles se sont développées en dehors de leurs produits de bière de base avec des innovations pour les buveurs de spiritueux.

Anheuser-Busch InBev le plus grand brasseur au monde, a diversifié son portefeuille pour inclure des sodas durs, du vin en conserve et des cocktails en conserve. Molson-Coors a supprimé le “Brewing Co” de son nom en 2019 pour refléter une expansion similaire dans les spiritueux.

Cette semaine, le créateur de Samuel Adams Bière de Boston a lancé Loma Vista Tequila Soda, un cocktail de tequila prêt à boire aux saveurs de citron vert et de mangue. La gamme est lancée sur une poignée de marchés, dont Austin, Texas; Fort Collins, Colorado; Wichita, Kansas; et Kansas City.

Boston Beer a déclaré que ses cocktails à la tequila sont au cœur de “la croissance explosive du segment des boissons prêtes à consommer” et de “la montée en popularité de la tequila”. DISCUS a déclaré que les cinq principaux spiritueux en termes de croissance des revenus en 2021 étaient la vodka (4,9%), la tequila / mezcal (30,1%), le whisky américain (6,7%), le brandy et le cognac (13,1%) et les cordiaux (15,2%).

L’année dernière, c’était la 12e année consécutive que les spiritueux ont pris des parts de marché à la bière sur le marché total des boissons alcoolisées aux États-Unis, selon un rapport publié plus tôt cette année par le Distilled Spirits Council, une organisation commerciale nationale.

La catégorie de la bière, qui comprend le hard seltzer, représentait 42 % du marché américain des boissons alcoolisées en 2021, tandis que les spiritueux représentaient 41 %, selon DISCUS. Le vin représentait 16 %. Sur cette trajectoire, les spiritueux devraient dépasser la part de marché de la bière dans les prochaines années, même si les ventes de bière ont augmenté.

“Les consommateurs de spiritueux sont prêts à dépenser un peu plus pour un bon spiritueux parce qu’ils choisissent de boire mieux, pas plus”, a déclaré la porte-parole de DISCUS, Lisa Hawkins, à CNBC cette semaine.

La tendance à la baisse de la part de marché de la bière s’est également reflétée sur la plateforme de commande en ligne et de livraison d’alcool Drizly. Au cours des 12 derniers mois, la bière a représenté une part de 14%, une baisse de deux points de pourcentage par rapport aux 12 mois précédents, selon Liz Paquette, responsable des informations sur les consommateurs chez Drizly. Les spiritueux représentaient une part de 45 %, en hausse d’un point de pourcentage.

“La baisse de la part de la bière ces dernières années sur Drizly est principalement le résultat d’un changement de part vers la catégorie des spiritueux, entraîné par la montée en flèche de catégories, comme la tequila et les cocktails prêts à boire”, a déclaré Paquette.

Paquette a ajouté que la bière représente en fait 11 % lorsque les seltz durs ne sont pas inclus.