La Biennale d’Istanbul reportée en raison de la démission du conservateur principal

En quelques jours, la Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts a annoncé qu’il rendrait le processus de sélection plus transparent pour les éditions futures et choisirait uniquement parmi les candidats recommandés par son comité consultatif. Malgré cette promesse, quatre artistes turcs invités à participer à la biennale annoncé plus tard ce mois-là dans une publication Instagram qu’ils déclinaient l’invitation parce que l’événement ne représentait plus « un terrain favorable à la production et au partage artistiques ».

La Biennale d’Istanbul, lancée en 1987 et qui se déroule dans des lieux à travers la ville, gagne en importance depuis le début des années 2000. C’est une fenêtre précieuse pour les conservateurs et collectionneurs internationaux sur les préoccupations des artistes turcs, dont beaucoup prétendent s’autocensurer pour éviter de contrarier le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan et ses partisans conservateurs. L’édition de cette année devait se concentrer sur le « rôle de l’art à la suite d’une perte et d’un traumatisme », tandis que les éditions précédentes avaient pour thème des questions telles que le changement environnemental.

Vendredi, une porte-parole de la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts a déclaré dans un courrier électronique qu’un nouveau conservateur serait nommé pour l’édition 2025. Leur nomination, a-t-elle ajouté, se fera conformément au nouveau processus de sélection, plus transparent.