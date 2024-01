La Biennale de Venise nomme la liste des artistes pour la prochaine édition 2024 – ARTnews.com

Avec l’aimable autorisation de la Biennale de Venise

La Biennale de Venise, sans doute l’exposition d’art récurrente la plus importante au monde, a nommé les 331 artistes et collectifs qui participeront à l’édition de cette année, qui se déroulera du 20 avril au 24 novembre. La liste complète a été révélée lors d’une conférence de presse à Venise le Jeudi après-midi.

Le nombre d’artistes présentés à la Biennale de cette année dépasse de loin les 213 artistes inclus dans l’édition 2022.

Comme d’habitude, il y aura une gamme d’artistes vivants émergents, en milieu de carrière et établis, avec l’édition de cette année mettant en vedette Beatriz Cortez, Olga De Amaral, Hito Steyerl (via Disobedience Archive), Simone Forti, Samia Halaby, Lauren Halsey, Rindon Johsnon, Bouchra Khalili, Teresa Margolles, Ahmed Morsi, Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki), Zilia Sánchez, Ana Segovia, Yinka Shonibare, Superflex, Salman Toor, Kay WalkingStick et WangShui.

Mais il y aura aussi cette fois un certain nombre d’artistes historiques connus et d’artistes récemment décédés, comme Pacita Abad, Etel Adnan, Huguette Caland, Tarsila do Amaral, Carmen Herrera, María Izquierdo, Frida Kahlo, Wifredo Lam, Judith Lauand, Tina Modotti, Tomie Ohtake, Diego Rivera, Freddy Rodriguez, Jewad Selim, Joaquin Torres-García et Rubem Valentim.

Kay bâton de marche, Rive Sud2016. Photo JSP Art Photography/© Kay WalkingStick/avec la permission de l’artiste et Hales, Londres et New York

En juin dernier, Adriano Pedrosa, le commissaire de l’exposition, a annoncé que son exposition à la Biennale prendrait le titre de « Stranieri Ovunque – Les étrangers partout », qui emprunte son titre à une série d’œuvres au néon du collectif d’artistes français Claire Fontaine, basé à Palerme, en plusieurs langues. , y compris les autochtones aujourd’hui disparus.

Pedrosa, directeur artistique du Musée d’Art de São Paulo, est connu pour son initiative d’exposition révolutionnaire « Histórias », qui consacre la programmation annuelle du musée à des histoires méconnues, comme celles des Afro-Américains. Atlantiques, autochtones, femmes et personnes queer.

Lors de la conférence de presse, Pedrosa a déclaré que les œuvres de Claire Fontaine parlent d’un « monde en proie à de multiples crises concernant la circulation et l’existence des personnes à travers les pays, les nations, les territoires et les frontières, qui reflètent, à leur tour, les périls et les pièges du langage, traduction, nationalité, exprimant les différences et les disparités conditionnées par la race, l’identité, la nationalité, le sexe, la sexualité, la liberté et la richesse.

Il a poursuivi : « Dans ce panorama, l’expression « Étrangers partout » a plusieurs significations. Tout d’abord, où que vous alliez et où que vous soyez, vous rencontrerez toujours des étrangers. Ils-nous-sont partout. Deuxièmement, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes toujours véritablement et au plus profond de vous-même, un étranger. … Pourtant, on peut aussi considérer l’expression comme une devise, un slogan, un appel à l’action, un cri d’excitation, de joie ou de peur : « Les étrangers partout ».

Claire Fontaine, Étrangers partout – Espagnol2007, vue d’installation « The Travelling Show », organisée par Adriano Pedrosa, La Colección Jumex, Mexique. Photo Studio Claire Fontaine / © Studio Claire Fontaine / Courtesy Claire Fontaine et Mennour, Paris

Pedrosa a souligné que Venise, le siège de la Biennale, accueille quotidiennement des visiteurs, ou étrangers, avec plus de 165 000 touristes en une seule journée, contre une population locale d’environ 50 000 personnes.

Semblable à l’édition 2022, qui comprenait plusieurs sections consacrées au travail historique, l’édition de Pedrosa sera divisée en deux parties, « Nucleo Contemporaneo » et « Nucleo Storico », respectivement pour le travail contemporain et historique.

Pedrosa a déclaré que le thème directeur du « Nucleo Contemporaneo » est une définition large de « étranger » qui inclut également « l’artiste queer, qui a évolué au sein de différentes sexualités et genres, souvent persécuté ou interdit ; l’artiste outsider, qui se situe en marge du monde de l’art, tout comme l’artiste autodidacte, l’artiste populaire et le artiste populairecomme nous les appelons au Brésil et en Amérique latine, ainsi que l’artiste indigène, souvent traité comme un étranger dans son propre pays.

Ṣàngódáre Gbádégẹsin Àjàlá, Sans titre, sd © Martin Bilinovac / Fondation Susanne Wenger

Parmi les nouveaux participants à la Biennale qui reprendront le thème figurent le collectif MAHKU—Movimento dos Artistas Huni Kuin du Brésil, le collectif Mataaho d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande), Erica Rutherford, Isaac Chong Wai, Elyla, Violeta Quispe, Louis Fratino, Dean Sameshima et Evelyn Taocheng Wang, ainsi que trois artistes féminines historiques marginales, Madge Gill, Anna Zemánková et Aloïse Corbaz.

De plus, le « Nucleo Contemporaneo » comprendra une section dédiée aux Archives de la Désobéissance, un projet fondé en 2005 par le conservateur milanais Marco Scotini qui rassemble « une archive vidéo axée sur les relations entre les pratiques artistiques et l’activisme » depuis près de deux décennies. , a déclaré Pedrosa. Cette section elle-même est divisée en deux sections « Activisme de la diaspora » et « Désobéissance de genre » et rassemblera le travail de 39 artistes et collectifs réalisés entre 1975 et 2023.

Bona Pieyre de Mandiargues, Toro Nuziale1958. FRANC SHOUTER

Le « Nucleo Storico » se concentrera sur « les modernismes globaux et les modernismes du Sud », avec trois sections consacrées au portrait et à la représentation, à l’abstraction et à la diaspora italienne dans le Sud. Cette partie rassemble des œuvres réalisées entre 1905 et 1990 par 112 artistes du Sud, principalement d’Amérique latine, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. Mais il y aura également des artistes basés dans des pays auparavant en développement comme Singapour et la Corée du Sud, ainsi que des artistes maoris de Nouvelle-Zélande.

Parmi les artistes présentés dans la section portraits figurent Selwyn Wilson, Cícero Dias, Yédemaria, Laura Rodig, Rómulo Rozo, Grace Salome Abra Kwami, Lee Qoede, Gerard Sekoto et Inji Efflatoun, qui a également été présenté à l’exposition de la Biennale de Venise 2015 d’Okwui Enwezor. Parmi les artistes de la section abstraction figurent Samia Halaby, Eduardo Terrazas, Sandy Adsett, Fanny Sanín et Etel Adnan, qui participe pour la première fois à titre posthume à l’exposition principale de la Biennale. Plusieurs artistes de l’École d’art de Casablanca au Maroc (actifs dans les années 1960 et 1970) seront également présentés ; le groupe a récemment fait l’objet d’une grande enquête à la Tate St Ives en Angleterre.

Mohamed Chabâa, Composition1974. Photo Maria et Mansour Dib / Avec l’aimable autorisation de Ramzi et Saeda Dalloul Art Foundation

Parmi les artistes de la diaspora italienne figurent Lidy Prati, Bona Pieyre de Mandiargues et Nenne Sanguineti Poggi, dont le travail sera exposé dans un chevalet en verre de style Lina Bo Bardi, une caractéristique des galeries de la collection permanente du MASP, que Pedrosa a restauré au cours de son mandat de directeur artistique. (Bo Bardi est également répertorié comme participant.)

Pedrosa a déclaré qu’il considère cette section « un peu comme un essai, un brouillon, un exercice de conservation spéculatif qui cherche à remettre en question les limites et les définitions du modernisme. Nous ne connaissons que trop bien l’histoire du modernisme en Europe-Amérique, mais les modernismes dans les pays du Sud restent largement méconnus. Les connaissances à ce sujet sont, au mieux, limitées aux spécialistes de chaque pays ou région. Pourtant, connecter et exposer ces mondes ensemble sera en quelque sorte révélateur. C’est en ce sens que ces histoires revêtent une pertinence véritablement contemporaine ; nous devons de toute urgence en apprendre davantage à leur sujet et à partir d’elles. »

Louis Fratino, Métropolitain2019. © Louis Fratino / Avec l’aimable autorisation de Sikkema Jenkins & Co., New York

Le spectacle, a déclaré Pedrosa, est personnel. «Je me sens moi-même très impliqué dans bon nombre de ces thèmes, concepts, motifs et cadres de l’exposition. J’ai vécu à l’étranger et j’ai eu la chance de beaucoup voyager au cours de ma vie. Pourtant, j’ai souvent aussi subi le traitement réservé à un étranger du tiers-monde comme je le suis, bien que je ne sois jamais réfugié et que je détienne en fait l’un des passeports les plus prestigieux du Sud.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète de la Biennale de Venise 2024.

1. Pacita AbadBasco, Philippines, 1946-2004, Singapour

2. Mariam Abdel-AleemAlexandrie, Égypte, 1930-2010

3. Etel AdnanBeyrouth, Liban, 1925–2021, Paris, France

4. Sandy AdsettWairoa, Nouvelle-Zélande, 1939. Vit à Hastings, Nouvelle-Zélande

5. AffandiCirebon, Indonésie, 1907-1990, Yogyakarta, Indonésie

6. Zubeïda AghaLyallpur, Inde, 1922-1997, Islamabad, Pakistan

7. Dia al-AzzawiBagdad, Irak, 1939. Vit à Londres, au Royaume-Uni, en Jordanie et au Liban.

8. Claudia Alarcón & SilätComunidad La Puntana, Salta, Argentine, 1989. Vit à Comunidad La Puntana

9. Rafa al-NasiriTikrit, Irak, 1940-2013, Amman, Jordanie

10. Miguel Alandia PantojaCatavi, Bolivie, 1914-1975, Lima, Pérou

11. AloïseLausanne, Suisse, 1886–1964, Gimel, Suisse

12. Giulia AndreaniVenise, Italie, 1985. Vit à Paris, France.

13. Claudia AndújarNeuchâtel, Suisse, 1931. Vit à São Paulo, Brésil

14. María Aranís ValdiviaSantiago, Chili, 1903-1966, Chili

15. Art aravani…