La Biennale de Karachi 2024 débutera le 27 octobre avec sa première femme commissaire – Culture

La quatrième édition de la Biennale de Karachi (KB24), la plus grande exposition d’art contemporain du Pakistan, débutera le 27 octobre et se poursuivra jusqu’au 10 novembre. Pour la première fois, l’exposition sera dirigée par une commissaire féminine, Waheeda Baloch, professeur à l’Université du Sind, Jamshoro.

Réparti dans cinq lieux publics, l’événement engagera les visiteurs avec un riche mélange d’installations, de performances, de pop-ups et de sessions interactives axées sur des problèmes mondiaux et locaux critiques. Les lieux comprennent la galerie d’art Sambara, l’université NED (City Campus), Frere Hall, Bagh Ibne Qasim et l’Alliance Française.

KB24 se tiendra du lundi au jeudi de 10h à 18h et du vendredi au dimanche de 10h à 19h.

Vision curatoriale : Rizq | Risque

La Biennale de cette année explorera le paradoxe entre « Rizq » (subsistance) et « Risk » (menace). Avec 40+ artistes provenant de 11 pays participant à 18 projets, KB24 se concentrera sur les menaces à la sécurité alimentaire dans le contexte des défis climatiques et écologiques actuels du Pakistan.

Sur la base de ses expériences lors des récentes inondations, Baloch mettra en lumière les thèmes de la dégradation de l’environnement, de la souveraineté alimentaire et de la justice sociale. Dans un déclaration sur le site Internet de la Biennale de Karachi, elle a précisé : « Rizq | Le risque représente un paradoxe perpétuel, visant à susciter des conversations critiques sur les relations complexes entre sécurité alimentaire, durabilité environnementale, justice sociale et patrimoine culturel.

L’exposition abordera les facteurs complexes qui façonnent les systèmes alimentaires à l’échelle mondiale et locale, notamment l’héritage colonial, la mondialisation, le changement climatique et les émissions de carbone. Il explorera la perte du patrimoine culinaire, les conflits de propriété foncière et les pratiques néo-orientalistes ayant un impact sur la sécurité alimentaire, tout en célébrant les mémoires alimentaires, les histoires orales et les alternatives communautaires aux systèmes alimentaires actuels.

La Biennale mettra également en lumière le rôle des voies navigables dans les moyens de subsistance agricoles et l’impact des catastrophes naturelles sur la production alimentaire. À travers ces explorations, les artistes joueront le rôle d’activistes et de défenseurs de la durabilité, invitant le public à réfléchir de manière critique à la manière dont les systèmes alimentaires influencent et reflètent des préoccupations sociétales plus larges.

Les organisateurs espèrent sensibiliser le public aux thèmes de la résilience climatique et de la justice sociale, l’art servant de support à la fois de réflexion et d’action.

Un calendrier détaillé de la programmation publique, comprenant des ateliers et des sessions interactives, est disponible sur le site officiel de la Biennale de Karachi. site web. La liste complète des artistes participants est disponible ici.