La Biennale d’art de Toronto explore la joie et le réconfort dans une exposition de 10 semaines

La Biennale d’art de Toronto revient dans la ville ce mois-ci avec plus de 90 œuvres d’art présentées sur 11 sites d’exposition.

L’exposition, qui a lieu tous les deux ans, se déroule du samedi au 1er décembre. Cette année, pour sa troisième édition, le thème est Joies précaires.

« Nous nous sommes engagés à apporter un art qui nous interpelle, nous inspire et nous relie à de nombreux mondes », a déclaré Miguel López, commissaire de l’exposition avec Dominique Fontaine, lors d’un premier aperçu jeudi.

Selon son guide numérique en ligne, l’exposition explorera des questions telles que la justice environnementale, la souveraineté, l’autoreprésentation, l’appartenance et la migration, la mémoire collective et les généalogies féministes.

Le guide ajoute que la biennale s’appuiera sur les termes : joie, précaire, foyer, polyphonie, réconfort et codé.

Les lieux incluent la Galerie d’art de l’Ontario

Certaines des œuvres exposées « exploreront les différentes couches de l’histoire qui définissent la vie à Toronto », a déclaré López.

La biennale propose également plus de 55 expositions et programmes d’artistes. Au cours de ses 10 semaines, le public pourra assister à des conversations, des ateliers, des performances et des séances de contes.

Dominique Fontaine a organisé la Biennale avec Miguel López. S’exprimant lors d’une première présentation de l’exposition jeudi, elle a déclaré que la Biennale avait pour objectif de favoriser un dialogue ouvert. (Claude Beaudoin/CBC)

Cette année, les lieux d’exposition comprennent la Galerie d’art de l’Ontario et le Toronto Sculpture Garden.

Fontaine a déclaré que les organisateurs ont engagé des « dialogues significatifs » avec d’autres biennales organisées au Canada et dans le monde entier au cours du processus de planification.

« La biennale ne se limite pas à un seul récit. Elle favorise plutôt un dialogue ouvert », a-t-elle déclaré.