La biennale d’architecture Beta 2024 s’ouvre à Timișoara pour explorer les concepts de « couverture » et d’originalité

Biennale d’architecture Beta 2024 à Timișoara. Image © Marius Vasile pour la bêta 2024

À Timișoara, en Roumanie, la biennale d’architecture Beta ouvre ses portes au public aujourd’hui, 13 septembre, sous la direction curatoriale d’Oana Stănescu. Elle en est maintenant à sa 5e éditionème édition, célébrant ainsi les 10 ans de son inauguration, la biennale 2024 propose un vaste programme de débats, d’expositions, de visites guidées et de performances artistiques. Les deux principaux volets de la biennale sont l’exposition principale, couvre-moi doucement, dirigée par Stănescu, et la Prix ​​Betaqui vise à mettre en lumière les architectes et les professionnels de Roumanie, de Hongrie et de Serbie qui contribuent activement à l’amélioration de l’environnement bâti. La biennale est ouverte du 13 septembre au 27 octobre 2024.

Biennale d’architecture Beta 2024 à Timișoara. Image © Marius Vasile pour la bêta 2024

Chaque édition de Beta s’articule autour d’un thème principal proposé par le commissaire à l’issue d’une recherche approfondie et vise à exposer et à explorer un aspect pertinent des relations complexes entre l’architecture, la ville et la société. Pour l’édition 2024, l’architecte, designer et éducatrice Oana Stănescu propose une exploration des concepts d’originalité et des différences subtiles mais pertinentes entre copier, imiter, voler et recouvrir.

Biennale d’architecture Beta 2024 à Timișoara. Image © Marius Vasile pour la bêta 2024

Cette exploration vise à explorer le sujet à travers les disciplines, les supports et les géographies. Par conséquent, l’exposition principale invite à la participation des « architectes, designers, musiciens, artistes, activistes, photographes, écrivains, cinéastes et ceux qui refusent toute catégorisation ». Parmi les participants invités figurent les architectes américains SO-IL, Space Popular, Tudor Vlăsceanu et KOSMOS, les photographes Laurian Ghinițoiu et Iwan Baan, et le cinéaste Radu Jude.

En opposition aux notions de copie, de vol, d’imitation et de contrebande qui peuvent chacune avoir leur propre interprétation éthique, la couverture fournit un ensemble alternatif de vocabulaires relationnels pour comprendre comment les transferts de connaissances et les structures d’auteur circulent à travers l’art et le design. En centrant notre vaste interconnexion, « couvre-moi doucement » ouvre de nouveaux domaines de possibilités pour faire, fabriquer et être. – Oana Stănescu

Biennale d’architecture Beta 2024 à Timișoara. Image © Marius Vasile pour la bêta 2024

Oana Stănescu, née en Roumanie, est une architecte accomplie dont la carrière englobe un large éventail de projets culturels et interdisciplinaires. Avec des studios à New York et à Berlin, son travail comprend des installations à grande échelle remarquables au MoMA et à Coachella, un projet de réhabilitation d’infrastructures dans sa ville natale de Reșița, en Roumanie, et la cofondation de l’ambitieux projet +POOL à New York, qui vise à favoriser la baignade en plein air dans la rivière. L’année dernière, elle a également présenté le pavillon Fresa lors de l’événement annuel Concentrico à Logroño, en Espagne. En 2023, ArchDaily l’a reconnue comme faisant partie de ses meilleures nouvelles pratiques, pour ses efforts visant à réimaginer les espaces urbains et à s’engager dans un dialogue socioculturel critique. De plus, la rédactrice en chef d’ArchDaily, Christele Harrouk, s’est entretenue avec Oana lors d’une interview où elle a partagé ses idées sur le rôle de l’architecture dans la résolution des problèmes sociétaux, soulignant la nécessité de penser au-delà des limites de la profession.