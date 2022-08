La Biélorussie vérifie l’état de préparation au combat à la frontière, l’Ukraine sécurise les défenses de Kyiv

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Biélorussie teste l’état de préparation de ses troupes dans les régions le long de sa frontière commune avec l’Ukraine, ont déclaré jeudi les forces armées ukrainiennes alors que Kyiv sécurise ses défenses contre la menace d’un deuxième assaut.

Des groupes d’opérations spéciales biélorusses ont effectué des vérifications de l’état de préparation au combat et les troupes dans les régions de Brest et de Gomel en Biélorussie ont commencé à renforcer leurs forces régionales.

LE COMMANDANT BÉLARUSIEN EN UKRAINE DIT ‘UNE QUESTION DE TEMPS’ AVANT QU’IL DOIT COMBATTRE SON PROPRE PAYS DANS LA GUERRE DE LA RUSSIE

Le ministère biélorusse de la Défense a également déclaré jeudi que 250 de ses militaires participeront à des exercices conjoints en Russie, selon les médias biélorusses.

Les annonces interviennent un jour après que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que Kyiv couperait ses liens avec Minsk si elle se joignait à l’effort de guerre de la Russie et envahissait l’Ukraine.

Les autorités mettent en garde la Biélorussie depuis des mois contre une implication plus directe dans la guerre et les inquiétudes se sont multipliées quant à la capacité de l’Ukraine à faire face à un deuxième front de guerre dans le nord.

Mais même si la Biélorussie n’ordonne pas une invasion de l’Ukraine, Kyiv fait face à de nouvelles menaces de Moscou alors que la Russie menace de donner un autre coup de couteau à la capitale après avoir échoué plus tôt cette année.

LE CHEF DU DONBAS, SOUTENU PAR POUTINE, DIT QU’IL EST “TEMPS DE LIBÉRER” KIEV DANS UNE MENACE RENOUVELÉE POUR LA CAPITALE DE L’UKRAINE

Les commentaires du Kremlin et des responsables soutenus par la Russie, associés aux récentes frappes de missiles sur Kyiv, ont incité les responsables ukrainiens de la défense à faire progresser leurs procédures de sécurité autour de la capitale.

“Nous avons analysé les actions précédentes de l’ennemi dans la direction de Kyiv et, tirant les leçons de cette expérience, nous avons prédit nos actions adéquates”, a déclaré le lieutenant-général Sergueï Nayev dans un commentaire publié sur Facebook. “Les positions défensives sont situées exactement aux endroits où [there is the] les plus grandes chances d’assaut des forces ennemies.”

Nayev a déclaré que les défenses ukrainiennes se sont préparées à des attaques rapprochées et à longue portée alors que la Russie intensifie ses frappes de missiles loin des lignes de front à l’est et au sud.

“Je suis sûr que l’ennemi ne passera plus par cette direction”, a ajouté le lieutenant général.