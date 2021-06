La Biélorussie sanctionnée après le détournement d’un vol de Ryanair pour arrêter un journaliste

« Les personnes désignées aujourd’hui ont nui au peuple biélorusse par leurs activités autour de l’élection présidentielle frauduleuse du 9 août 2020 en Biélorussie et de la répression brutale qui a suivi contre les manifestants, les journalistes, les membres de l’opposition et la société civile », a écrit le Trésor dans un communiqué. déclaration.

« Ces mesures sont également en réponse à la répression continue en Biélorussie, y compris les attaques contre les droits de l’homme, les processus démocratiques et les libertés fondamentales », a écrit lundi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué, ajoutant que les sanctions étaient alignées sur le Canada, le Union et le Royaume-Uni.

Des membres de la diaspora biélorusse et des militants ukrainiens brûlent des grenades fumigènes blanches et rouges lors d’un rassemblement de soutien aux Biélorusses protestant contre le trucage des votes lors de l’élection présidentielle, devant l’ambassade biélorusse à Kiev le 13 août 2020.

Parmi les personnes sanctionnées lundi par les États-Unis figurent certains des plus proches collaborateurs de Loukachenko : son attachée de presse Natallia Eismant et l’ancienne chef de cabinet Natallia Kachanava qui est actuellement son envoyée présidentielle à Minsk, Mikalai Karpiankou, vice-ministre biélorusse des Affaires intérieures et l’actuel commandant de la force de police biélorusse et procureur général de Biélorussie Andrei Shved.

Les États-Unis ont également imposé des sanctions au Comité de sécurité de l’État de la République de Biélorussie, également connu sous le nom de KGB biélorusse.

« Le KGB biélorusse a détenu, intimidé et fait pression sur l’opposition, pour inclure Pratasevich », a écrit le Trésor dans un communiqué, ajoutant que l’organisation avait intensifié ses infractions à la suite de l’élection frauduleuse de Loukachenko en 2020.

Le Trésor a également sanctionné les troupes internes du ministère de l’Intérieur de la République de Biélorussie, une force de police biélorusse, pour la répression violente de manifestants pacifiques depuis l’élection présidentielle de 2020.

Les sanctions contre la Biélorussie, alliée de la Russie, font suite à la première rencontre en face-à-face du président Joe Biden avec son homologue russe en Suisse, où les deux ont convenu de reprendre les pourparlers nucléaires et de renvoyer leurs ambassadeurs à leurs postes à l’étranger.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré dimanche que les États-Unis préparaient des sanctions supplémentaires contre la Russie suite à l’emprisonnement du critique du Kremlin Alexei Navalny.

« Nous préparons un autre paquet de sanctions à appliquer dans ce cas », Sullivan a dit dans l’émission du dimanche « State of the Union » de CNN. « Cela viendra dès que nous aurons développé les packages pour nous assurer que nous obtenons les bonnes cibles », a-t-il ajouté.

L’inquiétude suscitée par l’emprisonnement de Navalny et l’aggravation de son état de santé est le dernier battement de tambour dans les relations déjà tendues entre Moscou et l’Occident.