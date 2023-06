La Biélorussie répressive, un lieu d’atterrissage difficile pour le patron mercenaire russe rebelle

Le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin était connu pour ses défis débridés et profanes à l’autorité avant même la tentative de rébellion qu’il a montée samedi. L’accord annoncé pour qu’il s’exile en Biélorussie le placerait dans un pays où un tel comportement est encore moins acceptable que dans son pays d’origine.

Prigozhin dimanche était inhabituellement silencieux alors que ses forces armées privées Wagner se retiraient des villes russes après une annonce du Kremlin selon laquelle il acceptait de partir pour la Biélorussie ; on ne sait toujours pas s’il est réellement là.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko aurait négocié l’accord. Mais les manières franc-tireurs de Prigozhin sont en contradiction avec la dure répression de Loukachenko contre la dissidence et les médias indépendants. Au pouvoir depuis 1994, le dirigeant souvent qualifié de « dernier dictateur d’Europe » a lancé une répression brutale des manifestations de 2020 contre son régime ; des centaines ont été condamnés à de longues peines de prison, dont le lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski.

Sous Loukachenko, la Biélorussie est devenue presque ombilicalement liée à la Russie voisine, acceptant de former un «État d’union» toujours en cours. Bien que l’armée biélorusse ne soit pas connue pour avoir participé à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, le pays permet à la Russie d’y baser des troupes qui ont combattu en Ukraine et ont conclu un accord cette année pour le déploiement d’armes nucléaires tactiques russes. Loukachenko est un allié véhément du président russe Vladimir Poutine.

La position de Prigozhin envers le chef du Kremlin est plus trouble. Alors même que ses combattants se dirigeaient rapidement vers Moscou samedi, Prigozhin n’a pas critiqué Poutine directement et a plutôt affirmé que son objectif était d’évincer l’establishment de la défense russe qu’il a dénoncé comme corrompu et incompétent, se plaignant que cela sapait ses forces combattant en Ukraine.

L’accord biélorusse supprime le contrôle de Prigozhin sur Wagner, mais on ne sait pas si l’un de ses combattants le suivrait en Biélorussie, soit par sentiment de loyauté, soit par consternation d’être absorbé par l’armée russe en tant que soldats contractuels.

« Ce personnel pourrait potentiellement signer des contrats avec le ministère de la Défense sur une base individuelle, se démobiliser en Russie … (ou) se rendre en Biélorussie dans une certaine mesure », a déclaré le groupe de réflexion de l’Institut pour l’étude de la guerre dans son rapport sur l’échec de la rébellion.

Si en Biélorussie, il y aurait des inquiétudes quant à savoir s’ils pourraient avoir accès aux armes nucléaires du champ de bataille russe. Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe, craignait qu’ils ne prennent le contrôle des armes russes alors que le soulèvement faisait rage samedi.

« Le monde sera au bord de la destruction », si les wagnériens obtiennent des armes nucléaires, a prévenu Medvedev.

