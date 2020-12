La Biélorussie était le pays le plus dangereux d’Europe pour les journalistes en 2020, selon les données de Reporters sans frontières (RSF).

Les journalistes ont été pris dans les arrestations massives qui ont suivi la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko.

Il y a eu environ 370 journalistes arrêtés dans le pays depuis le 9 août, huit sont toujours détenus.

Les données collectées par RSF et l’Association biélorusse des journalistes montrent que la police a délibérément utilisé la violence contre des journalistes couvrant des manifestations «dans le but clair de bâillonner les médias et de faire« disparaître »les manifestations», indique le rapport.

Dans le monde, 61% des journalistes emprisonnés sont détenus dans cinq pays seulement: la Chine, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Vietnam et la Syrie.

Selon un autre rapport de RSF, 50 journalistes ont été tués dans le monde en 2020. Mais aucun de ces morts ne s’est produit en Europe.

Mesures COVID-19 utilisées pour interférer dans le travail des journalistes en Europe

Pendant ce temps, les pays d’Europe centrale et orientale sont accusés d’utiliser des mesures imposées pour contrôler la propagation du coronavirus pour entraver le travail des journalistes.

«La législation arbitraire sur la diffusion de fausses informations et les accusations de violation des règles de distanciation sociale ont fourni d’excellents motifs pour arrêter des journalistes et étouffer les médias indépendants», a déclaré RSF.

Il met en lumière le cas de Tatiana Voltskaya, journaliste pour un site d’information affilié à Radio Free Europe / Radio Liberty, financée par les États-Unis, qui a été accusée par la police russe de «fausses informations» après avoir publié une interview avec un médecin sur le manque de ventilateurs. dans les hôpitaux.

Un autre journaliste, Sergei Satsuk, a été arrêté en Biélorussie accusé d’avoir «reçu un pot-de-vin» après avoir soulevé des questions sur les chiffres du COVID-19 du pays, indique le rapport. Il a été libéré après la pression internationale, mais risque toujours une peine de 10 ans de prison.

RSF signale également les arrestations de journalistes critiques en Serbie, au Kosovo, en Pologne et les «lois draconiennes» adoptées en Hongrie et en Serbie.

50 journalistes tués en 2020

Malgré la pandémie qui a entraîné une diminution du nombre de journalistes travaillant sur le terrain, RSF affirme que 50 personnes ont été tuées entre le début de l’année et le 15 décembre, soit trois de moins qu’en 2019.

Sept de ces victimes sur dix ont été tuées dans des pays qui ne sont pas en guerre, et 84% des personnes tuées ont été délibérément ciblées.

RSF souligne les meurtres particulièrement horribles de journalistes au Mexique et en Inde, où ils ont été décapités, réduits en pièces ou tués à coups de machette.

Le Mexique est désigné comme le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes, après le meurtre de huit journalistes cette année.

Au cours des cinq dernières années, le pays a connu en moyenne huit à dix meurtres de journalistes chaque année.

Un journaliste du quotidien El Mundo, Julio Valdivia Rodríguez, a été retrouvé décapité à Veracruz, tandis que Víctor Fernando Álvarez Chávez, rédacteur en chef du site d’information local Punto x Punto Noticias, a été coupé en morceaux à Acapulco.

«Ils publient des rapports, des enquêtes qui dérangent, et parce qu’ils diffusent ces informations qui embarrassent certains gouvernements, ils sont délibérément ciblés et éliminés», a déclaré Pauline Adès-Mevel, rédactrice en chef et porte-parole de RSF.

Ce ne sont pas seulement les journalistes d’investigation qui sont visés. Certaines manifestations de couverture telles que les rassemblements Black Lives Matter aux États-Unis ont été délibérément blessées. Le rapport affirme que les journalistes souffrent d’intimidation et de violence à travers le monde et ses auteurs disent qu’ils veulent des pays capables de devenir plus proactifs dans la protection des journalistes.

«La violence mondiale continue d’être visitée par les journalistes», a déclaré le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.

«Certains peuvent penser que les journalistes ne sont que les victimes des risques de leur profession, mais les journalistes sont de plus en plus visés lorsqu’ils enquêtent ou couvrent des sujets sensibles. Ce qui est attaqué, c’est le droit d’être informé, qui est le droit de chacun. »