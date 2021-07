La Biélorussie était autrefois une plaque tournante pour les talents de haute technologie. Maintenant, ils fuient la répression de Loukachenko.

Tsepkalo, qui s’est présenté contre Loukachenko aux élections de l’année dernière, a quitté la Biélorussie après qu’un autre leader de l’opposition, Victor Babariko, ait été emprisonné avant les élections. L’épouse de Tsepkalo, Veronika, et la directrice de campagne de Babariko, Maria Kolesnikova, se sont unies en trio de candidates aux côtés de Svetlana Tikhanovskaya. (Babariko a été condamné à 14 ans de prison ce mois-ci dans un procès condamné par les États-Unis et l’Union européenne comme une imposture.) Tsepkalo consulte les gouvernements, principalement en Europe et en Asie centrale, sur la mise en place de hubs informatiques.