La Biélorussie et la Russie vont commencer des exercices de l’armée de l’air “de nature purement défensive”

La Biélorussie mènera des exercices de l’armée de l’air avec la Russie.

Cela survient alors que les craintes que la Biélorussie rejoigne la guerre contre l’Ukraine s’intensifient.

L’Ukraine a “provoqué” la Biélorussie, affirme Pavel Muraveyko, premier secrétaire d’État adjoint du Conseil de sécurité biélorusse.

La Biélorussie a déclaré que les exercices conjoints de l’armée de l’air avec la Russie lundi sont de nature défensive, mais les exercices ont lieu alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que Moscou pousse Minsk à rejoindre la guerre en Ukraine.

“L’exercice est de nature purement défensive”, a déclaré Pavel Muraveyko, premier secrétaire d’État adjoint du Conseil de sécurité biélorusse, selon un message publié dimanche sur l’application Telegram du ministère biélorusse de la Défense.

“Il s’agira d’un ensemble de mesures visant à préparer notre aviation et l’aviation russe à mener à bien les missions de combat pertinentes.”

Les exercices, qui se poursuivront jusqu’au 1er février, comprendront un entraînement pour “la reconnaissance aérienne, la déviation des frappes aériennes, la couverture aérienne d’objets importants et les communications”, a ajouté Muraveyko.

L’accumulation de troupes russes en Biélorussie, combinée à une vague d’activités militaires dans le pays, fait écho aux développements juste avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, lorsque Moscou a utilisé le pays comme tremplin pour lancer l’attaque.

LIRE | Au milieu du bombardement d’un appartement, l’OTAN fait allusion à plus d’armes lourdes pour l’Ukraine

La dernière accumulation a suscité des craintes à Kyiv et en Occident que la Russie pourrait utiliser la Biélorussie pour monter une nouvelle offensive terrestre contre l’Ukraine.

L’Ukraine a continuellement mis en garde contre d’éventuelles attaques de la Biélorussie, et le président Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière que le pays devait être prêt à sa frontière avec la Biélorussie.

Le Kremlin a nié avoir fait pression sur le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour qu’il joue un rôle plus actif dans le conflit en Ukraine. Minsk a déclaré qu’elle n’entrerait pas en guerre.

Depuis le début de la guerre, la Biélorussie a mené de nombreux exercices militaires, y compris des exercices complets à grande échelle fin août et un certain nombre d’exercices plus petits, seuls ou conjointement avec la Russie.

Avec Moscou, Minsk a également ajouté des armes et du matériel militaire aux exercices.

Les chaînes de surveillance militaire non officielles de Telegram ont signalé une série de chasseurs, d’hélicoptères et d’avions de transport militaire arrivés dans le pays depuis le début de l’année – huit combattants et quatre avions cargo rien que dimanche.

L’agence de presse Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations. Le ministère biélorusse de la Défense a seulement déclaré que des “unités” de l’armée de l’air russe étaient arrivées en Biélorussie.

Le ministère a déclaré dans un communiqué :

Au cours de l’exercice de vol tactique, tous les aérodromes et terrains d’entraînement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne des forces armées du Bélarus seront impliqués.

Muraveyko a déclaré que la situation à la frontière sud du pays – la frontière avec l’Ukraine – n’était “pas très calme” et que l’Ukraine “provoquait” la Biélorussie.

“Nous maintenons la retenue et la patience, gardons notre poudre à canon au sec”, a déclaré Muraveyko. “Nous avons l’ensemble des forces et des moyens nécessaires pour répondre à toute manifestation d’agression ou de menace terroriste sur notre territoire.”

La semaine dernière, un responsable du ministère russe des Affaires étrangères, Aleksey Polishchuk, a averti que si les exercices militaires avec la Biélorussie étaient conçus pour empêcher l’escalade, l’allié le plus proche de Moscou pourrait se joindre à l’effort de guerre si l’Ukraine “envahissait”.