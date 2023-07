La Biélorussie dit que le chef de Wagner qui a organisé la mutinerie est en Russie, soulevant des questions sur la stratégie du Kremlin

MINSK, Biélorussie (AP) – Le chef mercenaire qui a mené une mutinerie de courte durée contre le Kremlin est en Russie et ses troupes sont dans leurs camps de campagne, a déclaré jeudi le président de la Biélorussie, soulevant de nouvelles questions sur l’accord qui a mis fin à l’extraordinaire défi au régime du président Vladimir Poutine.

L’affirmation du président biélorusse Alexandre Loukachenko n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante et le Kremlin a refusé de commenter les allées et venues d’Evgueni Prigojine. Mais les médias russes ont rapporté qu’il avait récemment été vu dans ses bureaux à Saint-Pétersbourg.

Il n’était pas clair si la présence de Prigozhin en Russie violerait l’accord, qui permettait au chef de l’entrepreneur militaire du groupe Wagner de se déplacer en Biélorussie en échange de la fin de la rébellion et d’une promesse d’amnistie pour lui et ses troupes. Mais les rapports ont signalé que l’accord lui aurait peut-être permis de finaliser ses affaires en Russie.

Si cela est vrai, cela pourrait suggérer que la menace posée par Prigozhin n’a pas encore été complètement désamorcée et que le Kremlin fait preuve de prudence avec lui jusqu’à ce qu’il puisse déterminer quoi faire avec les troupes qui pourraient encore lui être fidèles. Poutine a déclaré que les troupes de Wagner pouvaient rejoindre l’armée russe, se retirer du service ou déménager en Biélorussie.

Mais une grande partie de l’accord, qui a été négocié par Loukachenko, reste trouble.

La semaine dernière, Loukachenko a déclaré que le chef mercenaire se trouvait en Biélorussie, mais jeudi, il a déclaré aux journalistes internationaux que Prigozhin était à Saint-Pétersbourg et pouvait également se rendre à Moscou s’il le souhaitait, tandis que les troupes de Wagner étaient dans leurs camps. Il n’a pas précisé l’emplacement des camps, mais les mercenaires de Prigozhin ont combattu aux côtés des forces russes dans l’est de l’Ukraine avant leur révolte et ont également des bases sur le territoire russe.

Il a également déclaré que Prigozhin avait récupéré l’argent et les armes confisqués par les autorités russes.

Interrogé sur l’endroit où se trouve Prigozhin, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a ignoré la question, affirmant que le Kremlin n’avait ni le désir ni les moyens de suivre ses mouvements – mais a réaffirmé que l’accord qui a mis fin à la mutinerie prévoyait son déménagement en Biélorussie.

Loukachenko a déclaré que son gouvernement avait proposé à Wagner, qui a envoyé des troupes dans le monde entier pour défendre les intérêts de la Russie, l’utilisation de camps militaires biélorusses mais que l’entreprise n’avait pas pris de décision finale.

Le Kremlin a minimisé le fait que Prigozhin a échappé à la punition pour sa mutinerie tandis que d’autres critiques de Poutine ont été condamnés à de lourdes peines de prison, à l’exil ou même à la mort, affirmant que l’accord avec le chef Wagner était nécessaire pour éviter une effusion de sang massive.

Le dirigeant biélorusse a ignoré les suggestions selon lesquelles Poutine pourrait ordonner la mort de Prigozhin, en disant : « Si vous pensez que Poutine est si vicieux et vindicatif pour l’achever, non, cela n’arrivera pas. »

Mercredi, les journaux en ligne russes Fontanka et Izvestia ont publié des vidéos et des photos de l’opulent manoir de Prigozhin dans la deuxième plus grande ville de Russie montrant des piles d’argent, des lingots d’or et une veste entièrement recouverte de médailles. Prigozhin a reçu la médaille du héros de la Russie, une des plus hautes distinctions du pays. Il a également publié une collection de selfies qui le montraient posant avec diverses perruques, de fausses barbes et des uniformes étrangers, un reflet apparent des déploiements de Wagner en Syrie et dans plusieurs pays africains.

Une photo accrochée dans le manoir montrait une rangée de têtes décapitées. Dans une image publiée, un marteau souvenir surdimensionné pouvait également être vu avec l’inscription « pour des négociations importantes ». Le marteau de forgeron est devenu un symbole de Wagner après que des informations aient rapporté que ses troupes utilisaient l’outil pour battre à mort les transfuges.

Lorsqu’on lui a demandé si Prigozhin et ses mercenaires finiraient par déménager en Biélorussie, Loukachenko a répondu évasivement que cela dépendrait des décisions du chef Wagner et du gouvernement russe. Le dirigeant biélorusse a déclaré qu’il ne pensait pas que la présence de mercenaires dans son pays conduirait à sa déstabilisation et a déclaré que toutes les troupes de Wagner là-bas seraient tenues de signer un contrat avec les autorités biélorusses qui définirait les conditions et les limites de leurs actions.

Il a rejeté les suggestions selon lesquelles les mercenaires pourraient attaquer l’Ukraine depuis le territoire biélorusse, que les troupes russes utilisaient comme terrain de rassemblement avant leur invasion de l’Ukraine en février 2022. Moscou a également maintenu une présence militaire en Biélorussie.

Au cours de leur courte révolte, les mercenaires de Prigozhin ont rapidement balayé la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, et y ont capturé le quartier général militaire avant de marcher à environ 200 kilomètres (125 miles) de la capitale russe. Prigozhin l’a décrit comme une « marche de la justice » pour évincer ses ennemis de longue date – le ministre russe de la Défense et le chef de l’armée du pays – dont il a critiqué la gestion de la guerre en Ukraine.

Les chasseurs Wagner ont fait face à peu de résistance, brisant des barrages routiers occasionnels et abattant au moins six hélicoptères et un avion de poste de commandement, tuant au moins 10 aviateurs.

Lorsque l’accord a été conclu, le chef Wagner a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps.

La rébellion avortée représentait la plus grande menace pour Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir, exposant sa faiblesse et érodant l’autorité du Kremlin.

Loukachenko a déclaré qu’il avait averti Prigozhin que lui et ses troupes seraient détruits s’ils ne parvenaient pas à un accord rapide pour mettre fin à leur mutinerie et que la Biélorussie enverrait une brigade pour aider à protéger Moscou.

« Il fallait l’étouffer dans l’œuf. C’était très dangereux, comme le montre l’histoire », a déclaré Loukachenko.

Interrogé sur le déploiement des armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie, Loukachenko a déclaré qu’elles visaient à dissuader toute agression contre le pays. Poutine et Loukachenko ont tous deux déclaré que certains d’entre eux avaient déjà été déplacés vers la Biélorussie, et le dirigeant biélorusse a réaffirmé jeudi qu’un « certain nombre » d’entre eux avaient été transportés par avion vers la Biélorussie et que le reste serait livré avant la fin de l’année.

Loukachenko a déclaré que la Russie le consulterait sur toute utilisation éventuelle de ces armes, ajoutant que cela ne pourrait se produire qu’en réponse à un acte d’agression de l’OTAN contre la Russie ou la Biélorussie.

« Si je ne veux pas de quelque chose, si notre peuple et l’État ne le veulent pas, cela signifie que cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré.

Le dirigeant biélorusse a noté que « ces armes servent à des fins strictement défensives ».

Il a ajouté : « Ne nous touchez pas, et nous n’utiliserons jamais ces armes mortelles. »

Anna Frants, Associated Press