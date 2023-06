Des armes nucléaires russes « trois fois plus puissantes » que celles utilisées sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale ont déjà été livrées en Biélorussie, qui borde l’Ukraine, a déclaré le dirigeant autocratique du pays, Alexandre Loukachenko, dans des propos enregistrés sur bande vidéo diffusés mardi. Son annonce est intervenue quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays se déploierait armes nucléaires tactiques en Biélorussie en juillet.

Dans des propos diffusés sur les chaînes de télévision d’État russe et biélorusse, Loukachenko a déclaré qu’il n’hésiterait pas à utiliser les armes nucléaires ou à rejoindre la guerre de la Russie contre l’Ukraine s’il y avait « une agression » contre la Biélorussie.

« Dieu m’en garde, je dois prendre la décision d’utiliser ces armes aujourd’hui, mais il n’y aurait aucune hésitation si nous faisions face à une agression », a déclaré Lukashanko. Il a ajouté plus tard qu’il consulterait Poutine avant d’utiliser des armes nucléaires.

Le président russe Vladimir Poutine rencontre son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko à Sotchi, en Russie, le 9 juin 2023. GAVRIIL GRIGOROV/SPOUTNIK/AFP/Getty

« Je décroche le téléphone, et où qu’il soit, il décroche », a déclaré Loukachenko. « S’il appelle, je décroche à tout moment. Ce n’est pas du tout un problème de coordonner le lancement d’une grève.

Poutine annoncé en mars que la Russie enverrait des armes nucléaires tactiques à la Biélorussie, l’un de ses rares alliés dans la région. La semaine dernière, lors d’une partie télévisée d’une rencontre entre les deux dirigeants, Poutine a dit les préparatifs nécessaires au déploiement des armes seraient terminés le 7 ou le 8 juillet.

Loukachenko a déclaré que les armes nucléaires russes arrivaient déjà « petit à petit » dans son pays, les qualifiant de « trois fois plus puissantes que celles [dropped by the U.S. on] Hiroshima et Nagasaki » en 1945.

« Je crois que personne ne serait prêt à combattre un pays qui possède ces armes », a déclaré Loukachenko, ajoutant qu’il avait demandé à Poutine de déployer les armes nucléaires en Biélorussie comme moyen de dissuasion.

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, et le président biélorusse Alexandre Loukachenko s’expriment lors d’une réunion à la résidence Bocharov Ruchei à Sotchi, en Russie, le 9 juin 2023. Spoutnik/Gavriil Grigorov/document du Kremlin/REUTERS

Les armes nucléaires tactiques sont destinées à être utilisées sur le champ de bataille et ont un rendement inférieur à celui des ogives nucléaires stratégiques, qui peuvent être montées sur des missiles intercontinentaux et détruire des villes entières.

Loukachenko a déclaré mardi que son pays mettait également en place des installations pour des missiles intercontinentaux à pointe nucléaire – également à titre de mesure de dissuasion.

« Est-ce que je vais combattre l’Amérique ? Non », a-t-il dit.

