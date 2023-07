La Biélorussie construit un camp militaire pour les combattants de Wagner: rapports

Des images satellite analysées par l’Associated Press samedi ont montré ce qui semblait être un camp de style militaire nouvellement construit en Biélorussie, avec des déclarations d’un groupe de guérilla biélorusse et des responsables suggérant qu’il pourrait être utilisé pour héberger des combattants du groupe de mercenaires Wagner.

Les images fournies par Planet Labs PLC suggèrent que des dizaines de tentes ont été érigées au cours des deux dernières semaines dans une ancienne base militaire à l’extérieur d’Osipovichi, une ville située à 230 kilomètres (142 miles) au nord de la frontière ukrainienne. Une photo satellite prise le 15 juin ne montre aucun signe des rangées de structures blanches et vertes qui sont clairement visibles sur une image ultérieure, datée du 30 juin.

Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin et ses combattants ont échappé aux poursuites et se sont vus offrir refuge en Biélorussie la semaine dernière après que Minsk a aidé à négocier un accord pour mettre fin à ce qui semblait être une insurrection armée par le groupe de mercenaires. La révolte avortée a vu les troupes de Wagner capturer un quartier général militaire dans le sud de la Russie et parcourir des centaines de kilomètres (miles) vers Moscou, apparemment sans entrave.

Le président autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que son pays, un allié proche et dépendant de Moscou, pourrait utiliser l’expérience et l’expertise de Wagner, et a annoncé qu’il avait offert aux combattants une « unité militaire abandonnée » pour installer un camp.

Aliaksandr Azarau, chef du groupe de guérilla anti-Loukashenko BYPOL composé d’anciens militaires, a déclaré jeudi à l’Associated Press par téléphone que la construction d’un site pour les mercenaires de Wagner était en cours près d’Osipovichi.

Jusqu’à 8 000 combattants de la force militaire privée Wagner pourraient être déployés en Biélorussie, a déclaré samedi un porte-parole de la force frontalière ukrainienne aux médias ukrainiens. S’adressant au journal Ukrainska Pravda, Andriy Demchenko a déclaré que l’Ukraine renforcerait sa frontière de 1 084 kilomètres (674 milles) avec la Biélorussie en guise de réponse.

Loukachenko a précédemment autorisé le Kremlin à utiliser le territoire biélorusse pour envoyer des troupes et des armes en Ukraine. Il s’est également félicité d’une présence armée russe continue en Biélorussie, y compris des camps et des exercices militaires conjoints, ainsi que du déploiement de certaines des armes nucléaires tactiques russes là-bas.

Demchenko a déclaré samedi à Ukrainska Pravda que depuis cette semaine, quelque 2 000 soldats d’unités régulières de l’armée russe sont restés stationnés en Biélorussie.

Lors d’une soirée de gala vendredi marquant le jour de l’indépendance de la Biélorussie, Loukachenko a déclaré que les forces armées biélorusses pourraient bénéficier d’une formation par des membres de Wagner, et a affirmé que les mercenaires n’étaient « pas une menace » pour les Biélorusses.

Il a également déclaré qu’il était « sûr » que la Biélorussie n’aurait pas à utiliser les armes nucléaires déployées sur son territoire et ne serait pas directement impliquée dans la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

« Plus nous vivons longtemps, plus nous sommes convaincus que (les armes nucléaires) doivent être avec nous, en Biélorussie, dans un endroit sûr. Et je suis sûr que nous n’aurons jamais à les utiliser tant que nous les aurons, et l’ennemi jamais mis les pieds sur notre sol », a déclaré Loukachenko.