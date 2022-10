La Biélorussie condamne un journaliste d’investigation à 8 ans de prison

TALLINN, Estonie (AP) – Un tribunal biélorusse a condamné mercredi un éminent journaliste d’investigation à huit ans de prison, la dernière mesure prise dans le cadre d’une vaste répression contre les médias indépendants par les autorités biélorusses.

Siarhei Satsuk, rédacteur en chef du populaire média en ligne Yezhednevnik, a enquêté sur la corruption des dirigeants biélorusses et couvert les manifestations de masse qui ont fait rage dans le pays pendant des mois en 2020.

L’Association biélorusse des journalistes a déclaré que Satsuk avait été reconnu coupable d’avoir accepté un pot-de-vin, d’abus de pouvoir et d’incitation à la haine – tout ce que son équipe de défense a rejeté comme infondé.

Concluant un procès qui s’est déroulé à huis clos, le tribunal a statué que le journaliste devait purger huit ans dans une prison à sécurité maximale et payer une amende d’environ 6 000 dollars, ainsi qu’environ 5 000 dollars de dommages et intérêts.

Le média de Satsuk a activement couvert les manifestations déclenchées par l’élection présidentielle d’août 2020 que l’opposition et l’Occident ont rejetées comme truquées. Le président autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a obtenu un sixième mandat lors du vote, a réagi en déclenchant une répression radicale contre les manifestants qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées et des milliers battues par la police.

Le journaliste de 54 ans a été arrêté en décembre 2021 et est resté derrière les barreaux depuis. Les autorités biélorusses ont bloqué Yezhednevnik, qui a publié des rapports d’enquête très médiatisés alléguant la corruption dans le système de santé, le jour de l’arrestation du journaliste.

Satsuk avait déclaré avoir reçu des menaces pour ses reportages d’enquête. Dans une déclaration écrite qu’il a transmise à d’autres journalistes peu avant son arrestation, Satsuk a déclaré qu’« en Biélorussie, la vie et la liberté d’une personne ne coûtent rien, il est plus facile pour (les autorités) d'(organiser) un coup sur un personne que de reconnaître les stratagèmes de corruption.

Les défenseurs des droits de l’homme ont déclaré Satsuk un prisonnier politique, l’un des plus de 1 300.

“L’Association biélorusse des journalistes est convaincue que les forces de l’ordre et le tribunal ont arbitrairement utilisé des poursuites pénales contre Satsuk, essayant de se venger du journaliste pour ses enquêtes très médiatisées”, indique le communiqué du groupe. Elle a exigé la libération du journaliste et l’annulation de sa condamnation.

Les journalistes indépendants ont été les premiers à faire face à la répression gouvernementale. Beaucoup ont été arrêtés par les services de sécurité ou ont fui le pays. Au total, 32 reporters sont actuellement derrière les barreaux, soit en attendant leur procès, soit en train de purger leur peine, selon l’Association biélorusse des journalistes.

Yuras Karmanau, Associated Press