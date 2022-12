La Biélorussie condamne l’ancienne médaillée olympique Herasimenia à une peine de prison par contumace

Les autorités biélorusses ont condamné lundi de longues peines de prison à deux militants de l’opposition qui avaient fui le pays, dans le premier verdict du tribunal contre des dissidents qui a été annoncé par contumace.

Aliaksandra Herasimenia et Alexander Opeikin ont chacun été condamnés à 12 ans de prison. Un tribunal de Minsk a condamné les deux hommes pour avoir appelé à des sanctions et porté atteinte à la sécurité nationale du Bélarus.

Herasimenia, ancienne nageuse et triple médaillée olympique, et Opeikin ont fondé la Fondation biélorusse de solidarité sportive, qui a réuni des centaines d’athlètes biélorusses critiques du régime autoritaire du président Alexandre Loukahsenko.

La Biélorussie a été secouée par de grandes manifestations après la réélection contestée en août 2020 de Loukachenko, que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme une imposture. Les autorités ont répondu aux manifestations par une répression qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées et des milliers battues par la police. Il a été suivi d’une série de sanctions occidentales paralysantes.

La fondation créée par Herasimenia et Opeikin a contribué à l’annulation des plus grands tournois internationaux en Biélorussie en 2021, dont les Championnats d’Europe sur piste, le Championnat du monde de hockey sur glace et les Championnats du monde de pentathlon moderne — une humiliation pour Lukahsenko, qui aime le sport et est un fier joueur de hockey. .

Les autorités biélorusses ont accusé les deux militants de porter atteinte à la sécurité nationale du Bélarus. Le procès s’est déroulé à huis clos et sans la présence de l’accusé conformément à une nouvelle loi signée par Loukahsenko en juillet, qui permettait aux tribunaux de juger les Biélorusses qui avaient fui à l’étranger par contumace.

En plus d’avoir condamné Herasimenia à une peine de prison, le tribunal a également décidé de saisir son appartement, sa voiture et 48 000 $ US sur ses comptes bancaires.

Selon le groupe de défense des droits de l’homme le plus important du Bélarus, Viasna, 1 439 prisonniers politiques sont actuellement derrière les barreaux en Biélorussie.

La chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya, qui fait également face à des poursuites et vit en exil en Lituanie, a condamné lundi les condamnations prononcées contre Herasimenia et Opeikin.

“Honteux !.. C’est ainsi que le régime tente de punir ses opposants en exil”, a tweeté Tsikhanouskaya. “Le régime ne peut pas les atteindre, mais leurs biens en Biélorussie ont été saisis, y compris une voiture [and] un appartement.”