La Biélorussie cible des militants des droits de l’homme et des journalistes avec des raids

La semaine dernière, les autorités ont mené plus de 30 raids ciblant des journalistes et des médias dans la capitale Minsk et dans d’autres régions. Sept journalistes ont été arrêtés, dont ceux travaillant pour le journal Nasha Niva qui a été interdit par les autorités. Au total, 39 journalistes sont actuellement derrière les barreaux, en attente de comparution devant le tribunal ou condamnés à des peines de prison.