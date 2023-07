La Biélorussie arrête un journaliste de premier plan dans le cadre d’une répression plus large contre les personnalités de l’opposition

Les autorités biélorusses ont arrêté un éminent journaliste qui a déjà écrit pour Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financée par les États-Unis, la dernière étape d’une campagne de répression qui dure depuis des années contre des personnalités de l’opposition, des journalistes indépendants et des militants des droits humains.

L’Association biélorusse des journalistes a déclaré qu’Ihar Karnei, 55 ans, avait été arrêté lundi dans la capitale biélorusse, Minsk. Son appartement a été perquisitionné, la police saisissant des téléphones et des ordinateurs, a déclaré sa fille, Polina, à l’Associated Press.

Les autorités n’ont fourni aucune explication pour l’arrestation et les perquisitions. Cependant, RFE/RL a été qualifié d’extrémiste en Biélorussie, et travailler avec lui ou diffuser son contenu est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison.

Le groupe de défense des droits de l’homme le plus ancien et le plus important de Biélorussie, Viasna, a rapporté que Karnei avait été placée dans le centre de détention provisoire d’Akrestina, connu pour ses conditions difficiles et la torture des prisonniers. Selon Viasna, ni les avocats ni les membres de la famille n’ont accès à Karnei.

Les journalistes et militants biélorusses sont confrontés à une répression à grande échelle depuis le vote d’août 2020 qui a conféré un sixième mandat au président Alexandre Loukachenko. À la suite de l’élection, qui a été rejetée comme frauduleuse par l’opposition et l’Occident, la Biélorussie a été balayée par des manifestations massives, dont certaines ont attiré plus de 100 000 personnes.

Les autorités ont répondu par une répression brutale. Plus de 35 000 personnes ont été arrêtées, des milliers ont été battues par la police pendant leur garde à vue et des dizaines d’organisations non gouvernementales et de médias indépendants ont été fermés.

Au total, 36 journalistes sont derrière les barreaux en Biélorussie.

Karnei a été détenu à plusieurs reprises alors qu’il couvrait les manifestations. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il est resté en Biélorussie malgré la répression.

« Les arrestations, les perquisitions et la torture dans les centres de détention se poursuivent en Biélorussie », a déclaré Viasna dans un récent communiqué. « Les prisonniers politiques subissent des pressions et les médias indépendants sont qualifiés d’extrémistes. »