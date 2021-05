La Biélorussie a provoqué la condamnation et l’indignation en Occident après avoir forcé un vol commercial transportant un activiste politique à atterrir dans le pays et arrêté rapidement la figure de l’opposition. Le pays d’Europe de l’Est, qui entretient des liens étroits avec la Russie, semble avoir forcé un avion de Ryanair voyageant en Lituanie depuis la Grèce à atterrir dans sa capitale Minsk afin d’arrêter le journaliste et militant de l’opposition biélorusse Roman Protasevich, qui était à bord.

Ancien rédacteur en chef de la chaîne Telegram Nexta, Roman Protasevich, arrêté à Minsk à bord d’un avion de Ryanair qui a effectué un atterrissage d’urgence dans la capitale biélorusse. NurPhoto | NurPhoto | Getty Images

La Biélorussie a déclaré lundi que ses contrôleurs aériens ne pouvaient pas « forcer » l’avion de Ryanair à atterrir, et ont plutôt donné des « recommandations à l’équipage de l’avion », a rapporté Reuters citant l’agence de presse russe RIA Novosti. L’agence de presse publique biélorusse BelTA a rapporté que les autorités avaient brouillé un avion de combat MiG-29 pour détourner le vol alors qu’il s’approchait de la frontière lituanienne suite aux ordres du président Alexander Lukashenko. Ryanair a publié une déclaration dans laquelle elle a confirmé que l’équipage du vol FR4978 avait été informé par le contrôle de la circulation aérienne biélorusse d’une menace potentielle pour la sécurité à bord. L’avion a atterri et des contrôles de sécurité ont été effectués, mais « rien d’anormal n’a été trouvé ». CNBC a contacté le ministère biélorusse des Affaires étrangères pour commentaires lundi, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Indignation occidentale

Protasevich est cofondateur et ancien rédacteur en chef de la chaîne Nexta sur la plate-forme de médias sociaux Telegram, une destination clé pour l’opposition politique en Biélorussie. Son arrestation a provoqué l’indignation en Europe et aux États-Unis qui ont appelé à sa libération immédiate. Nexta a attiré la colère de Loukachenko l’année dernière après avoir contourné une panne de courant et rendu compte des manifestations anti-Loukachenko à la suite d’une élection générale largement considérée comme truquée en faveur du président. Le président biélorusse a nié que l’élection était fixée.

Le Premier ministre lituanien Ingrida Simonyte (C) s’adresse aux journalistes à l’aéroport international de Vilnius le 23 mai 2021, après l’atterrissage de l’avion de passagers de Ryanair. PETRAS MALUKAS | AFP | Getty Images

Nexta a été désignée organisation extrémiste par la Biélorussie l’année dernière. En novembre, la Biélorussie a demandé à la Pologne d’extrader Protasevich, qui vit en exil depuis 2019, et un autre militant de l’opposition vers la Biélorussie pour ce qu’elle a appelé leur «activité criminelle continue» et leur implication avec Nexta et Nexta Live. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a comparé l’incident à un « détournement » dimanche, tandis que les actions de la Biélorussie ont été qualifiées d ‘ »acte de terrorisme d’État » par le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui a déclaré qu’il ne devait pas rester impuni. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, est allé plus loin, déclarant qu’il pensait que « l’espace aérien biélorusse est totalement dangereux pour tout vol commercial, et il devrait être considéré comme tel non seulement par l’UE mais par la communauté internationale ».

Les responsables de l’UE discuteront probablement lundi de la question de savoir si davantage de sanctions devraient être imposées à la Biélorussie, qui a déjà vu un certain nombre de ses hauts fonctionnaires (y compris le président) visés par des sanctions pour, comme les États de l’UE, « la répression violente et l’intimidation en cours contre des manifestants pacifiques, des membres de l’opposition et des journalistes, entre autres. » Les États-Unis ont également fermement condamné ce qu’ils ont appelé le «détournement forcé» de la fuite et l’arrestation du journaliste Protasevich. « Nous exigeons sa libération immédiate. Cet acte choquant perpétré par le régime de Loukachenka a mis en danger la vie de plus de 120 passagers, dont des citoyens américains. Les premiers rapports suggérant l’implication des services de sécurité biélorusses et l’utilisation d’avions militaires biélorusses pour escorter l’avion sont profondément préoccupant et nécessite une enquête approfondie », a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué. Il a ajouté que « étant donné les indications que l’atterrissage forcé était basé sur de faux prétextes, nous soutenons la réunion la plus précoce possible du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour examiner ces événements ». Le haut responsable américain a conclu que « les médias indépendants sont un pilier essentiel de l’état de droit et une composante vitale d’une société démocratique. Les États-Unis condamnent une fois de plus le harcèlement continu et la détention arbitraire de journalistes par le régime de Loukachenka ». Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a qualifié l’incident d ‘ »action extravagante de Loukachenko (qui) aura de graves implications », tandis que le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a tweeté que « cela ne peut se passer de conséquences claires de la part de l’UE ». Dimanche, la commissaire européenne aux transports Adina Valean a tweeté que « ce genre de situation aura des conséquences » et que nous « n’accepterons pas que les passagers des compagnies aériennes européennes soient mis en danger ».

