La Biélorusse Aryna Sabalenka dit qu’elle ne discutera pas de la guerre en Ukraine à Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Avant qu’Aryna Sabalenka n’entende les questions des journalistes lors de sa séance médiatique pré-Wimbledon samedi, elle a annoncé qu’elle était disposée à ne parler que de son sport – et non de la guerre en Ukraine qui est devenue un sujet controversé pour le Biélorusse lors du dernier événement du Grand Chelem.

« Je voudrais dire que je ne vais pas parler de politique. Je suis ici pour parler de tennis uniquement. Veuillez respecter cela », a déclaré Sabalenka aux journalistes. « Si vous avez des questions politiques, vous pouvez les poser à la WTA ou au tournoi. Ils peuvent vous envoyer la transcription de mes réponses des tournois précédents.

Sabalenka est la tête de série n ° 2 du All England Club et est considérée comme l’un des principaux prétendants au titre. Elle a remporté l’Open d’Australie en janvier, puis a atteint les demi-finales de l’Open de France en juin – lorsqu’elle a sauté deux conférences de presse après avoir posé des questions sur la guerre et le rôle de la Biélorussie dans l’aide à la Russie pour attaquer l’Ukraine l’a mise mal à l’aise.

Lorsqu’on lui a demandé samedi si elle avait subi des pressions d’une manière ou d’une autre pour faire cette déclaration liminaire, Sabalenka a répondu: « C’est ma décision personnelle. »

Sabalenka s’est qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon en 2021. Elle n’a pas été autorisée à participer au tournoi majeur sur gazon il y a un an, lorsque tous les joueurs de Russie et de Biélorussie ont été interdits en raison de l’invasion de l’Ukraine qui a commencé en février 2022.

Elle a dit qu’elle n’avait pas gardé un œil sur l’action du All England Club à la télévision l’année dernière.

« Je me sentais tellement mal », a déclaré Sabalenka, « et je ne pouvais tout simplement pas le regarder. »

L’IDÉE D’ANDY MURRAY SUR LA RETRAITE

Andy Murray dit qu’il a pensé au moment où il aimerait se retirer du tennis.

Non, ce n’est pas figé. Non, il ne va rien révéler maintenant. Et non, il ne le diffusera probablement pas à l’avance pour permettre une tournée d’adieu non plus.

« Je veux dire, j’ai une idée en tête du moment où je voudrais arrêter. Ce n’est pas définitif. Une grande partie de cela est simplement que je pense que c’est bien de le faire pour que vous puissiez commencer à planifier un peu », a déclaré le double champion de Wimbledon, qui a 36 ans et a une hanche artificielle après deux opérations sur cette articulation. « Mais je ne pense pas que j’annoncerais quoi que ce soit à l’avance, car je veux jouer aussi longtemps que possible tout en me sentant encore bien physiquement et compétitif. »

Son titre au All England Club en 2013 était le premier en simple pour un Britannique à Wimbledon en 77 ans. Il a de nouveau remporté le tournoi en 2016 et a remporté l’US Open en 2012.

Murray sait, compte tenu de son âge et de ses problèmes de blessures passés, que tout peut changer rapidement.

Ce dont il est également certain, c’est qu’il espère ne pas être contraint de quitter le sport parce que sa hanche ne le laissera tout simplement pas continuer.

« Je veux terminer selon mes conditions », a déclaré Murray, « quand je serai en forme et en bonne santé et que je concourrai toujours à un bon niveau. »

IGA SWIATEK DIT QU’ELLE SE SENT MIEUX

La tête de série Iga Swiatek a déclaré samedi qu’elle se sentait mieux après s’être retirée d’un tournoi de mise au point de Wimbledon un jour plus tôt avec de la fièvre et une possible intoxication alimentaire.

« J’ai passé une très mauvaise nuit. … J’ai à peine dormi. J’avais mal au ventre, mais je ne sais pas s’il y avait quelque chose qui n’allait pas », a déclaré Swiatek. « Plus tard dans la journée, je me sentais bien, donc je suis à peu près sûr que ça ira. »

Elle a remporté son quatrième titre du Grand Chelem le mois dernier à Roland-Garros et est en tête du classement WTA depuis avril 2022.

Swiatek a atteint au moins les demi-finales de chaque tournoi majeur, à l’exception de Wimbledon, où sa meilleure performance a été de se qualifier pour le quatrième tour. Le Polonais de 22 ans a perdu au troisième tour l’an dernier.

« Bien sûr, s’habituer à l’herbe a toujours été une partie délicate », a-t-elle déclaré, « parce que lorsque vous jouez bien sur (la terre battue à) Roland Garros, vous avez moins de temps pour vous préparer pour Wimbledon. »

Swiatek a remporté trois des quatre derniers trophées de Roland-Garros, ainsi que l’US Open 2022.

Howard Fendrich, Associated Press