La bibliothèque universitaire Atrium / SCAU

© Takuji Shimmura

© Takuji Shimmura

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet vise à matérialiser deux visions paradoxales mais coexistantes des pratiques d’apprentissage.

© Takuji Shimmura

Plan du rez-de-chaussée supérieur

© Takuji Shimmura

Sur les trois étages supérieurs ouverts et orthonormés, il y a le moins de contraintes structurelles possible, des surfaces planes ouvertes à l’appropriation et à l’apprentissage comme un voyage mental, au-dessus du sol.

© Takuji Shimmura

Section

© Takuji Shimmura

© Takuji Shimmura

En revanche, aux étages inférieurs, la topographie d’un paysage vallonné, tortueux et pliable, fait écho à l’apprentissage de sa physicalité et de sa matérialité, en engageant le mouvement du corps dans son environnement.

© Takuji Shimmura

Des feuilles de béton fendues et pliées relient ces deux mondes.