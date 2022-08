La bibliothèque Streator héberge l’auteur Rosie Bosse – Shaw Local

La bibliothèque publique de Streator organisera une rencontre avec l’auteur Rosie Bosse de 11 h à 16 h le mardi 9 août.

Bosse a écrit des livres occidentaux pour enfants et adultes. Certaines de ses sélections seront disponibles à l’achat lors de l’événement au 130 S. Park St., et elle les dédicacera.

Bosse est née et a grandi dans une ferme du centre-nord du Kansas où elle montait à cheval, traitait des vaches, nourrissait des veaux au seau, hachait des chardons et se cachait pour lire chaque fois qu’elle le pouvait. Ses parents, Kathryn Gallagher, une enseignante, et Francis Eilert, un immigrant allemand de deuxième génération, étaient des maniaques de la grammaire, de la ponctuation et de la parole. Tous deux étaient de grands lecteurs. Il n’y avait pas de télévision chez elle quand elle était enfant, et la lecture était une constante.

Rosie et JR, son mari depuis 42 ans, s’installent dans un petit ranch à l’extérieur d’Onaga, au Kansas. C’est là qu’ils ont élevé leurs quatre enfants. Sa série “Down on the Farm”, mettant en vedette un chien nommé Clicker, est une rediffusion d’histoires qu’elle raconte à ses petits-enfants. Les petits-enfants sont ses meilleurs auditeurs et ses critiques les plus sévères. Les gens demandent combien de livres elle écrira. Eh bien, il y a beaucoup d’animaux sur la ferme de M. Farmer. (Remarque : tous les animaux des livres pour enfants de Bosse ont des noms, mais personne n’en a. Ce n’était pas prévu. Elle ne s’est pas rendu compte qu’elle le faisait avant la sortie du troisième livre.)

“Curly the Orphan Calf” ne fait pas partie de la série “Down on the Farm” et a été écrit après les incendies de 2017 dans le sud-ouest du Kansas. En tant que personne qui a grandi dans une ferme et qui fait toujours partie de l’agriculture, Bosse a été touché émotionnellement par les événements qui s’y sont déroulés. La ténacité et la résilience des personnes touchées ainsi que la générosité des étrangers ont poussé son cœur à écrire ce livre. Parfois, après l’avoir lu, les enfants lui diront : « J’ai pleuré quand j’ai lu ton livre. Sa réponse est: “J’ai pleuré quand je l’ai écrit.” Cependant, elle promet que tous les livres de ses enfants auront une fin heureuse.

Écrire un roman n’était pas un rêve de toute une vie pour Bosse. En fait, devenir auteur n’a jamais été un objectif. Même si elle a commencé à écrire de la poésie lorsqu’elle était au lycée, ses petits-enfants l’ont inspirée à écrire un livre. Ils ont créé cela avec leur amour pour ses histoires au coucher – des histoires qui n’ont jamais conduit à une heure de coucher tranquille.