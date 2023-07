La bibliothèque Streator accueillera la chasse au trésor Hello Kitty et la semaine de la littérature – Shaw Local

Vous aimez Hello Kitty ?

La bibliothèque publique de Streator, 130 S. Park St., organisera une chasse au trésor Hello Kitty et ses amis tout au long de la semaine du 3 juillet. Visitez la bibliothèque et recherchez-la et ses amis.

La bibliothèque se concentrera également sur un nouveau sujet chaque semaine de l’été. Cette semaine c’est la littérature. Il sera exposé sur les étagères de la bibliothèque.

Appelez le 815-672-2729 pour plus d’informations.

9h à 12h lundi 3 juillet : Drama Camp, jour 5. En savoir plus sur le théâtre avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Les participants doivent être inscrits.

11h à 12h lundi 3 juillet : L’heure du conte. Écoutez une histoire sur le thème de la semaine.

Lundi 3 juillet de 12h à 13h : Temps des tout-petits. Les tout-petits peuvent bouger et danser tout en développant des compétences sociales avec les autres.

11 h à 16 h Mercredi 5 juillet : Rencontrez l’auteur local Pamela H. Haug. Elle a écrit « Azaria ».

16h à 17h mercredi 5 juillet : L’artisanat de Madd. Participez à la fabrication d’un bricolage fou et cool avec des amis à la bibliothèque.

17h à 18h Mercredi 5 juillet : Anime Club, parlez de tout ce qui est anime et manga.

16h à 18h jeudi 6 juillet : Matinée thriller. Le film de cette semaine est « Independence Day ».

18h à 19h : jeudi 6 juillet : Soirée Poésie. Vous aimez lire des poèmes ? Partagez l’un de vos favoris avec d’autres. Doit s’inscrire au https://www.streatorpubliclibrary.org/

9h à 12h le vendredi 7 juillet : Drama Camp : Jour 6. En savoir plus sur le théâtre avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Les participants doivent être inscrits.

16h à 18h : Vendredi 7 juillet : Académie de peinture. La bibliothèque invite les usagers à sortir pour une nuit haute en couleurs.

18h à 19h le vendredi 7 juillet : Laser game : Session A, session enfants. Doit s’inscrire au https://www.streatorpubliclibrary.org/

11 h à 16 h Samedi 8 juillet : Visite d’un auteur local de Khristy Reibel. Elle est l’auteur de « Rosemary in Bloom ».

13h à 15h samedi 8 juillet : Donjons et Dragons Session 2. Allez-vous vous lancer dans l’aventure ? Doit s’inscrire au https://www.streatorpubliclibrary.org/