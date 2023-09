La bibliothèque Somonauk accueille le programme des Beatles le 14 septembre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Somonauk accueillera Gary Wenstru et son programme « L’histoire des Beatles en une heure » à 18h30 le jeudi 14 septembre.

Les Beatles restent l’un des groupes les plus populaires et emblématiques au monde. Avec des extraits de performances et d’interviews, Wenstru retracera l’arc de carrière des Beatles depuis leur développement jusqu’à la Beatlemania.

Tout le monde est bienvenu.

La bibliothèque publique de Somonauk est située au 700, rue E. Lasalle, à Somonauk. Appelez le 815-498-2440 ou visitez somonauklibrary.org pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à ce programme et à d’autres.