La bibliothèque secrète de ce grand-père à l’intérieur d’une armoire “Narnia” est hors de ce monde

Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d’avoir une pièce secrète dans votre maison ? Lorsque nous regardons des films comme Narnia, qui a une porte secrète qui mène à un nouveau royaume, nous sommes captivés par le concept seul, bien qu’en pratique, cela puisse être difficile à réaliser. Une vidéo devenue virale ces derniers temps sur Internet montre la chambre secrète d’un vieil homme cachée derrière une armoire aux allures antiques semblable à celle montrée dans le film Narnia.

La vidéo commence avec le grand-père ouvrant sa garde-robe qui ressemble à n’importe quelle autre garde-robe normale avec des vêtements suspendus dedans. Mais au fur et à mesure de la vidéo, on peut le voir ouvrir une porte secrète au fond de l’armoire qui s’ouvre sur une bibliothèque. Ce n’est pas n’importe quelle pièce terne et sombre. Au lieu de cela, cela ressemble à une pièce d’un film comme Harry Potter avec tout l’éclairage, les décorations et même un sapin de Noël entièrement décoré pour couronner le tout.

La pièce ressemble à un mélange parfait de traditionnel et de moderne avec une cheminée et des boiseries qui contrastent totalement avec la pièce montrée au début de la vidéo. On dirait vraiment que quelqu’un est entré dans une dimension différente.

La vidéo partagée par l’utilisateur de Twitter Pariss Athena était accompagnée d’un tweet qui disait “Je veux quelque chose comme ça dans ma prochaine maison”. Le texte de la vidéo se lit comme suit : “Mon grand-père a une bibliothèque de Narnia”. La vidéo virale a reçu plus de 4,4 millions de vues et a laissé les utilisateurs des médias sociaux se manifester pour une telle pièce dans leurs futures maisons dans la section des commentaires.

Un utilisateur s’inspirant de l’idée a écrit: “Ce sont les objectifs futurs d’une étude privée à vibrer.”

Un autre utilisateur a commenté: “De pures vibrations Harry Potter.”

« Une porte secrète, une bibliothèque, un bar, une cheminée et un bureau pour écrire. Doit avoir ça », a lu un commentaire.

Cette idée de dissimuler une pièce derrière une armoire peut être votre truc si vous avez une pièce dans votre maison que vous ne voulez pas que personne sache.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici