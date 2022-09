La bibliothèque publique de Sandwich a ajouté la base de données de la bibliothèque Britannica à ses offres pour les clients. La bibliothèque Britannica est une base de données de recherche qui propose plus de 100 000 articles vérifiés avec les dernières dates de mise à jour, 100 000 définitions Merriam-Webster en anglais et en espagnol, des vidéos, des cartes, des images et plus encore.

Il existe trois niveaux de contenu adaptés à chaque tranche d’âge, donc que vous fassiez un devoir, que vous travailliez sur un projet spécial ou que vous exploriez un intérêt, la Britannica Library est une ressource d’apprentissage. L’accès est gratuit à la bibliothèque ou à domicile avec une carte de bibliothèque SPLD.

Pour plus de détails sur la bibliothèque Britannica, visitez sandwichpld, org ou appelez la bibliothèque au 815-786-8308.