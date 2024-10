La bibliothèque rezone sa propriété et les projets se terminent

24 octobre — Le conseil municipal de McAlester a discuté et pris des mesures sur les points de l’ordre du jour, notamment le rezonage d’une propriété et l’adoption d’un système de retraite pour un employé municipal.

Le point 1 de l’ordre du jour dans les affaires programmées consiste à discuter et à donner suite à un accord avec Sanguine Gas Exploration LLC pour la vente d’eau brute. Dylan Allen, Landman principal de Sanguine Gas Exploration de Tulsa, a déclaré aux conseillers qu’ils terminaient un programme de forage de cinq puits sur Clear Creek Road qui devait être achevé dans les 45 prochains jours. Allen a déclaré: « Nous avons des sources d’eau alignées, mais étant donné l’environnement ces derniers temps – à quel point il a été sec. Nous recherchons en quelque sorte des options supplémentaires, comme McAlester, qui est l’une d’entre elles, ce qui est l’accord que nous avons proposé. «

Le conseiller du quartier 3, Chris Stone, a demandé : « Quelle quantité d’eau ? Allen a estimé entre deux et trois millions de barils et a proposé de payer une redevance unique de 2 500 dollars pour l’utilisation de l’eau brute de la ville, puis le tarif par baril si davantage est nécessaire.

Le conseiller Stone a ensuite demandé au directeur municipal J. David Andren si le lac était en suffisamment bon état pour être proposé. Andren a déclaré: « En fait, il n’est pas en trop mauvais état – il ne risque pas de manquer. »

Tous les membres du conseil sauf un ont voté « Oui » pour approuver le point. Justin Few, conseiller du quartier deux, s’est abstenu en raison d’affaires passées et futures potentielles avec l’entreprise.

Le point 2 de l’ordre du jour dans les affaires programmées consiste à discuter et à donner suite à un ordre de modification pour W. Brown Enterprises, Inc. pour le projet 2023 d’égouts subventionnés pour le développement communautaire (CDBG) dans le quartier de Ridgecrest Apartment, en haut de la colline de Kiamichi Tech. L’offre initiale était de 376 909,85 $ et le contrat pour l’offre ne comprenait pas le coût d’un article – 5 165,13 $ pour un trou d’homme standard de 4 pieds de diamètre. Les membres du conseil ont approuvé à l’unanimité les modifications.

« Ils ont terminé leur travail », a déclaré Robert Vaughan, directeur de succursale d’Infrastructure Solutions Group, LLC. Il ajoute qu’il reste un peu d’argent du CDBG pour effectuer des travaux supplémentaires dans le processus de nettoyage.

Les membres du conseil ont approuvé le point à l’unanimité.

Le point 5 de l’ordre du jour dans les affaires programmées consiste à discuter et à agir concernant la modification d’une ordonnance de zonage d’une propriété et le changement de la classification de résidence unifamiliale à bureau pour les amis de la bibliothèque qui ont acquis la propriété plus tôt cette année. Ils prévoient d’utiliser la parcelle de 15 531 pieds carrés comme stationnement de débordement pour la bibliothèque publique de McAlester. Selon le rapport sur ce point à l’ordre du jour préparé par Jayme Clifton, directeur du développement communautaire de la ville de McAlester, la commission de planification de McAlester s’est réunie le mardi 15 octobre et a approuvé à l’unanimité la demande de rezonage.

Selon une analyse du personnel de la Commission de planification, « il n’est pas clair quand une ligne de désignation de zonage a divisé la propriété du demandeur, mais tout zonage fractionné ou zonage partiel pose des défis dans l’application des normes et réglementations d’utilisation des terres pour le zonage désigné. Le Code d’aménagement du territoire ne ne traite pas spécifiquement des utilisations autorisées des terres sur les parcelles comportant plus d’une désignation de zonage. En outre, le rapport affirme que les propriétaires fonciers environnants n’ont pas encore répondu en faveur ou en opposition à la demande.

David Beall, des Amis de la Bibliothèque, a envoyé la candidature en leur nom. La propriété est située au 430 N. First St., près de la bibliothèque située au 401 N. Second St.

Selon le récit du projet contenu dans l’ordre du jour – clarifié avec Beall, les lots adjacents 415 et 421 N. Second St. ont déjà été achetés et cédés selon les besoins pour que le projet de rénovation de la bibliothèque devienne également un futur parking.

Dans un précédent article de McAlester News-Capital, les écoles publiques de McAlester ont approuvé un contrat de location avec la bibliothèque publique de McAlester leur permettant de déménager temporairement dans un campus de district vide.

Le directeur de la bibliothèque, Heath Stanfield, a déclaré que la démolition commencerait en février et que le processus de construction devrait prendre environ un an et demi. Stanfield a déclaré qu’il espérait que la nouvelle bibliothèque soit prête d’ici les vacances de 2026.

Les membres du conseil ont approuvé le point à l’unanimité.

Le point 9 de l’ordre du jour dans les affaires programmées est de discuter et de donner suite à l’adoption d’une ordonnance sur un système de retraite des employés. Le régime financé désigné « Système de retraite des employés de la ville de McAlester, Oklahoma, régime à cotisations définies » entrera en vigueur le 1er février 2025.

Dans l’Annexe A, le régime à cotisations définies sera connu sous le nom de « Plan CMO d’incitation spéciale de la ville de McAlester », ou simplement le « Plan » sous la forme du régime principal à cotisations définies du Fonds de retraite municipal de l’Oklahoma.

Le directeur municipal Andren a déclaré : « Cela ne change rien à mon contrat. Cela ne change rien au montant d’argent que vous m’indemnisez. Tout cela me permet de mettre l’argent que vous avez déjà fourni dans un compte spécifique auprès de la caisse de retraite de l’Oklahoma.

Le procureur de la ville, John T. Hammons, ajoute : « Cela n’affecte en aucune manière l’emploi ni les prestations de retraite des autres employés de la ville. »

Le maire John Browne ajoute : « Le mécanisme d’investissement était difficile à trouver – quelque chose qui fonctionnerait. » Il a déclaré : « Il s’agit essentiellement d’une prime de rétention pour le directeur municipal. C’est un programme quinquennal. S’il part dans les cinq ans, cet argent revient à la ville. S’il reste, il lui revient.

Le 30 juin 2027 marquera la fin du programme quinquennal.

Les membres du conseil ont approuvé à l’unanimité l’adoption de l’ordonnance.

Le directeur municipal Andren rappelle au conseil municipal d’assister à la prochaine formation sur la loi sur les réunions ouvertes et est fortement recommandé par le procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond.

« C’est votre dernière réunion officielle et je vais juste dire que ce fut un honneur et un plaisir de travailler pour vous, monsieur », a déclaré le directeur municipal Andren au maire Browne, qui a accompli son mandat et cédera son poste au maire. -Élire le conseiller Few à la prochaine réunion le mardi 11 novembre.

Le maire Browne répond avec reconnaissance : « Je vais tenir mon discours rempli de larmes jusqu’à la prochaine réunion. »

Le conseiller Stone explique comment il a découvert, moins d’un an après avoir été en poste, combien d’affaires se déroulent pour la ville de McAlester. « Il y a tellement de choses. Et faire tout ça pour 75 $ par mois. Je veux dire, je vous remercie, monsieur. »

Le candidat démocrate du district 7, Jerry Donathan, a pris la parole lors des commentaires des citoyens au début de la réunion, souhaitant rappeler à la communauté les élections à venir.

Il a déclaré : « Dans 13 jours, lorsque nous nous réveillerons, il y aura des élections très importantes. » Ce ne sera pas seulement une course présidentielle, mais aussi fédérale, étatique et locale. « Nous avons besoin de plus de participation », a déclaré Jonathan.

Pour voir ce qui figurera sur votre bulletin de vote le mardi 5 novembre, rendez-vous sur le portail OK Voter à l’adresse Oklahoma.gov.

Le conseiller Stone a déclaré que le vote anticipé aurait lieu le 30 octobre. « C’est plutôt approprié. Si c’est une élection effrayante comme beaucoup de gens le pensent, vous pouvez voter à Halloween », a-t-il déclaré.