La bibliothèque régionale d’Okanagan pardonne les retours tardifs et endommagés

La Bibliothèque régionale de l’Okanagan (ORL) pardonne tout le matériel de bibliothèque qui est en retard ou endommagé en raison des incendies de forêt dans et autour de la région de l’Okanagan.

« La dernière chose que nous voulons, c’est que quiconque s’inquiète des réserves, des retours et des articles perdus ou endommagés dans les bibliothèques », indique un communiqué. « Le bien-être de nos clients et de notre personnel reste notre priorité absolue. »

L’ORL, qui possède des succursales dans 30 communautés de la région de l’Okanagan, fonctionne selon les heures normales pour la majorité des succursales. Cependant, certaines, comme les succursales Sud et Nord de Shuswap, sont fermées jusqu’à nouvel ordre, tandis que la succursale de Lake Country est ouverte de 13 heures à 17 heures, car les succursales doivent également faire face à un manque de personnel.

De plus amples renseignements peuvent être trouvés sur orl.bc.ca.

