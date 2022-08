La bibliothèque Reddick organise des activités la semaine du 15 août – Shaw Local

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 15 août à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

13 h à 14 h lundi 15 août : Mystery Monday Book Club, « When the Stars Go Dark » de Paula McLain, adultes. Les nouveaux membres sont invités à rejoindre ce club de lecture dirigé par des bibliothécaires. Des exemplaires du livre pourront être empruntés à la bibliothèque. Résumé du livre : Anna est une détective de personnes disparues à San Francisco. Lorsqu’une tragédie frappe sa vie personnelle, Anna s’enfuit dans sa ville natale pour pleurer, où elle apprend qu’une adolescente a disparu.

14 h à 16 h vendredi 19 août : Matinée cinéma du vendredi, “The Lost City”, adultes. Rendez-vous à la bibliothèque pour une projection de film gratuite. Le film de ce mois-ci sera “The Lost City” avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Résumé du film : Un romancier reclus en tournée de lecture est entraîné dans une tentative d’enlèvement qui mène à une aventure féroce dans la jungle.

13h30 à 15h30 Samedi 20 août : Groupe Boucle, adultes. Apprenez à tricoter et à crocheter dans un environnement amusant avec des personnes compétentes.