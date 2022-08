La bibliothèque Reddick lance un club de lecture mensuel pour les préadolescents et les adolescents – Shaw Local

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 8 août à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

16 h à 18 h 30 mardi 23 août : Summer Movie Madness, 13 ans et plus. La bibliothèque affichera “Harry Potter à l’école des sorciers” sur l’écran en coordination avec le club de lecture Harry Potter.

17 h à 18 h mercredi 24 août : Harry Potter Book Club, de la quatrième à la terminale. Un nouveau club de lecture mensuel pour les préadolescents et les adolescents. La bibliothèque discutera du deuxième livre de la série Harry Potter, “Harry Potter et la chambre des secrets”. Venez partager vos réflexions sur le livre, puis restez pour un jeu et une gâterie. Commandez votre exemplaire du livre au bureau du service des enfants.

15 h à 17 h jeudi 25 août : Film “Le Roi Lion”, tout public. Venez rejoindre la bibliothèque pour regarder “Le Roi Lion” (animation de 1994, classée G)

10 h à 11 h 30 samedi 27 août : Mini-tournesols en papier : heures de bricolage d’été, adultes. Toutes les fournitures seront fournies aux participants pour fabriquer des mini-tournesols en papier ou un rayon de soleil. L’inscription est obligatoire car les places sont limitées en raison de la disponibilité des fournitures. Pour réserver une place pour ce cours, appelez la bibliothèque ou arrêtez-vous au comptoir du prêt.

13h30 à 15h30 Samedi 27 août : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.