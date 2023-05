La bibliothèque Reddick d’Ottawa lancera la lecture d’été le 3 juin avec une fête – Shaw Local

La bibliothèque Reddick d’Ottawa lance son programme de lecture d’été le samedi 3 juin avec style.

La bibliothèque, 1010 Canal St., organisera une fête de 10 h à 13 h samedi.

Il y aura des food trucks, un magicien, du maquillage, une chance de toucher un camion, de voir des fossiles de dinosaures, entre autres activités. Et les clients peuvent s’inscrire au programme de lecture d’été pendant leur séjour. Cet événement spécial est pour tous les âges.

De plus, la bibliothèque a annoncé après le Memorial Day qu’elle fonctionnera pendant ses heures d’été. La bibliothèque sera ouverte de 9 h à 19 h du lundi au jeudi et de 9 h à 17 h les vendredi et samedi. La bibliothèque sera fermée le dimanche.

Appelez la bibliothèque Reddick au 815-434-0509 pour plus d’informations.