La bibliothèque Reddick d’Ottawa continue d’offrir des avantages de lecture de livres pour les cartes-cadeaux jusqu’au 24 février – Shaw Local

La bibliothèque Reddick à Ottawa offre un avantage aux clients pour tous les livres qu’ils lisent cet hiver.

Les clients peuvent entrer autant de formulaires de critiques de livres en ligne ou papier que possible du 2 janvier au 24 février pour participer à un tirage au sort pour gagner une carte-cadeau Prairie Fox Books de 30 $ et une carte-cadeau Jeremiah Joe Coffee de 20 $. Trois seront choisis après le 24 février.

La bibliothèque est au 1010, rue Canal. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

10h00 mercredi 1er février : Secouez, faites vibrer, lisez ! de 9 mois à 36 mois. Une heure du conte musicale amusante.

10 h à midi samedi 4 février : Pyjamas et glaces, tous âges. Portez votre pyjama préféré et célébrez la Journée nationale de la crème glacée pour le petit-déjeuner avec la bibliothèque. La bibliothèque servira des glaces et montrera “The Bad Guys” (classé PG).

13 h 30 à 15 h 30 samedi 4 février : Groupe Boucle, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement amusant avec des personnes compétentes. Tout le monde est le bienvenu.