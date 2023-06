La bibliothèque Reddick d’Ottawa accueillera une séance sur les « bombes de jardin » – Shaw Local

Les événements suivants sont prévus la semaine du 12 juin à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

18h lundi 12 juin : Réunion du conseil d’administration. Le public est invité à assister à la réunion mensuelle du conseil d’administration de la bibliothèque Reddick.

10h30 à 11h15 mardi 13 juin : À vos marques, prêts, lisez ! De 3 à 6 ans. Joignez-vous à la bibliothèque pour une heure du conte amusante avec de la musique, des activités de mouvement, des chants en choeur, des jeux d’alphabétisation, de l’artisanat et des histoires.

14h à 14h45 mardi 13 juin : Garden Bombs, de la troisième à la sixième année. Les bombes de jardin sont un moyen amusant et efficace de jardiner. Venez en créer avec la bibliothèque et découvrez comment les bombes de jardin peuvent révolutionner l’expérience de jardinage.

10 h à 10 h 30 mercredi 14 juin : Secouez, faites vibrer, lisez ! 9-36 mois. Chantez, dansez, créez et créez des souvenirs inestimables lors de cette heure du conte interactive et amusante, spécialement conçue pour les plus jeunes.

10h à 11h jeudi 15 juin : Groupe environnemental communautaire de l’Illinois, adultes. Joignez-vous à Steve Grzywa pour en savoir plus sur les diverses organisations citoyennes de notre région qui travaillent à la sauvegarde et à la protection de nos espaces naturels et découvrez comment vous pouvez vous impliquer.

13h à 14h jeudi 15 juin : Pliage amusant, de la troisième à la huitième année. Libérez votre créativité en essayant l’origami. Du niveau débutant au niveau avancé, il y en a pour tous les goûts. Allez plus loin et essayez également le pliage CubeCraft.

15 h à 16 h 30 vendredi 16 juin : Gamers Group, de la septième à la terminale. Jouez à Wii, PlayStation 4 et Xbox 360 Kinect.

13h30 à 15h30 Samedi 17 juin : Groupe Boucle, adultes. Apprenez à tricoter et à crocheter dans un environnement amusant avec des personnes compétentes. Tout le monde est invité à participer.