La bibliothèque Reddick d’Ottawa accueillera une séance du conseil d’administration de la charcuterie – Shaw Local

Rejoignez Susan Glassman, éducatrice en nutrition et bien-être de l’Université de l’Illinois, le mardi 19 septembre, à la bibliothèque Reddick à Ottawa pour un cours sur les planches de charcuterie.

Les participants apprendront comment créer des options de charcuterie plus saines, exploreront des combinaisons de planches uniques et apprendront comment ajouter des éléments alimentaires décoratifs à leur planche. Pour garantir qu’il y ait suffisamment d’échantillons de nourriture, une inscription est requise. Tous les inscrits participeront à un tirage au sort pour un prix de présence.

L’événement se déroule de 18h à 19h

Les autres événements suivants sont prévus la semaine du 18 septembre à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

13h à 14h lundi 18 septembre : Club de lecture du lundi mystère, adultes. « Tueurs d’un certain âge » de Deanna Raybourn. Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus à rejoindre ce club de lecture dirigé par des bibliothécaires. Des exemplaires du livre pourront être consultés à la bibliothèque. Résumé du livre : Amies de toujours, Billie, Mary Alice et Natalie ont passé leur vie d’adulte à travailler comme assassines dans une organisation mondiale. Mais à l’approche de la soixantaine, ils réalisent qu’ils ne peuvent pas simplement prendre leur retraite. Au lieu de cela, ils ont décidé de démontrer qu’ils sont toujours les meilleurs du secteur.

18h à 19h30 Lundi 18 septembre : Game Night, de la septième à la douzième année. Amenez un ami et profitez d’une soirée de jeu. La bibliothèque proposera une variété de jeux parmi lesquels choisir, notamment Cards Against Humanity (édition familiale), Uno et Taco Cat Goat Cheese Pizza.

10h30 à 11h15 mardi 19 septembre : À vos marques, prêts, lisez ! Rejoignez la bibliothèque pour une heure du conte amusante comprenant de la musique, des activités de mouvement, des chants longs, des jeux d’alphabétisation, de l’artisanat et des histoires. Cet événement s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.

10h à 10h30 mercredi 20 septembre : Secouez, hochet, lisez ! Chantez, dansez, bricolez et créez des souvenirs inestimables lors de cette heure du conte amusante et interactive conçue spécialement pour les enfants âgés de 9 mois à 3 ans.

13h à 15h30 mercredi 20 septembre : Licenciements à midi chez les adolescents, de la neuvième à la douzième année. Vous vous demandez comment occuper votre temps libre pendant les licenciements de midi ? Ce mois-ci, il y aura une projection de « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3″ (classé PG-13) et création de cadres de bandes dessinées. Cet événement est exclusivement réservé aux lycéens.

16h à 17h mercredi 20 septembre : Bijoux Perler Bead, de la maternelle à la deuxième année. Rejoignez la bibliothèque pour fabriquer des bracelets de perles Perler colorés.

10h à 11h samedi 23 septembre : La vie sur le fleuve Mississippi avec John Lynn, adultes. Rejoignez Lynn alors qu’il raconte son passionnant voyage en canoë en solo sur tout le tronçon de 2 300 milles du « Mighty Mississippi ». Dans sa présentation, Lynn décrira son voyage du lac Minnesota au golfe du Mexique, partageant des photos et des récits de ses expériences tout au long du parcours. Cet événement est réservé aux adultes.

13h30 à 15h30 Samedi 23 septembre : Groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter et à crocheter dans un environnement amusant auprès de personnes compétentes.