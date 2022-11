La bibliothèque Reddick d’Ottawa accueillera une séance de décoration des Fêtes – Shaw Local

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 14 novembre à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

18h lundi 14 novembre : Réunion du conseil d’administration. Le public est invité à assister à la réunion mensuelle du conseil d’administration.

10h30 à 11h15 mardi 15 nov. : À vos marques, prêts, lisez ! de 3 à 6 ans. Une heure du conte pour aider les enfants à développer leurs compétences en littératie tout en écoutant des chansons, des danses et des histoires.

18h à 19h mardi 15 nov. : Décoration de vacances, adultes. Sharon Kassman de Thymeless Home Décor & Design est de retour pour une soirée consacrée à la décoration de votre espace pour les fêtes. Découvrez les nouvelles tendances et laissez-vous inspirer. Tous les participants seront inscrits à un tirage pour un prix de présence festif.

10 h et 10 h 30 mercredi 16 novembre : Secouez, faites vibrer, lisez ! 9-36 mois. Une heure du conte amusante et musicale.

17h30 à 18h30 mercredi 16 nov. : Harry Potter Book Club, de la quatrième à la terminale. Le club de lecture discutera de la seconde moitié (chapitres 20 à 38) de “Harry Potter et la coupe de feu”. Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus. Venez partager vos réflexions sur le livre, restez pour un jeu, puis profitez d’une friandise thématique. Commandez un exemplaire du livre au bureau du service des enfants.

18h à 19h30 jeudi 17 nov. : Initiation à l’observation des étoiles, tous âges. Découvrez les constellations, les étoiles brillantes et les planètes visibles de la saison dans ce guide familial pour débutants sur le ciel nocturne dirigé par Richard Heuermann, ambassadeur du système solaire de la NASA. Apprenez à utiliser une carte du ciel et voyez quels objets intéressants sont maintenant visibles à l’aide de jumelles et de petits télescopes.

13 h 30 à 15 h 30 samedi 19 nov.: Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement amusant avec des gens compétents. Tout le monde est le bienvenu.