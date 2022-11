La bibliothèque Reddick d’Ottawa accueillera les premiers intervenants dans le cadre d’un programme de formation pour les élèves de la 5e à la 8e année – Shaw Local

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 7 novembre à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

16 h 30 à 17 h 30 lundi 7 novembre : Hour of Code: Mario’s Secret Adventure, de la troisième à la sixième année. Venez à cet événement et apprenez à faire bouger Mario. Les participants exploreront les mouvements de base et créeront ensuite un jeu vidéo simple.

10h30 à 11h15 mardi 8 nov. : À vos marques, prêts, lisez ! Une heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans pour les aider à développer leurs compétences en littératie et à se préparer pour l’école.

10 h à 10 h 30 mercredi 9 nov. : Secouez, faites vibrer, lisez ! De 9 à 36 mois Une heure du conte musicale amusante.

19 h à 20 h 30 mercredi 9 nov. : Groupe de lecture du mercredi soir, adultes. “Les aventures de Huckleberry Finn” de Mark Twain seront discutées lors de ce groupe de lecture dirigé par des mécènes.

16 h à 16 h 45 jeudi 10 nov. : Woodland Creatures, de la maternelle à la deuxième année. Quelle est votre créature des bois préférée ? Créez-en un avec la bibliothèque.

19 h à 20 h 30 jeudi 10 nov.: Bingo, adultes. Jouez au bingo avec des prix de cartes-cadeaux.

10h à 11h30 samedi 12 nov. : Premiers intervenants en formation, de la cinquième à la huitième année. Rejoignez la bibliothèque pour des activités interactives pratiques et la possibilité de vous connecter avec les premiers intervenants. Ce mois-ci, le groupe découvrira les techniques d’enquête sur les scènes de crime (CSI).

13h30 à 15h30 Samedi 12 nov. : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.