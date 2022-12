La bibliothèque Reddick d’Ottawa accueillera le visionnement de « Home Alone », entre autres activités – Shaw Local

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 19 décembre à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations. La bibliothèque sera fermée le samedi 24 décembre et le dimanche 25 décembre pour la veille de Noël et Noël.

13 h à 14 h lundi 19 décembre : Mystery Monday Book Club, adultes. “La partie de chasse”, de Lucy Foley. Les nouveaux membres sont invités à rejoindre ce club de lecture dirigé par des bibliothécaires. Des exemplaires du livre pourront être empruntés à la bibliothèque. Résumé du livre : Un groupe d’amis se réunit pour sonner le Nouvel An ensemble, une tradition qu’ils ont commencée il y a dix ans. Au milieu des réjouissances du Nouvel An, le cordon qui les maintient ensemble se brise, tout comme un blizzard historique les isole du monde extérieur. Au jour de l’an, l’un d’eux est mort.

18h à 19h mardi 20 décembre : Color Me Crazy, tous les âges. Venez à la bibliothèque pour un peu de détente et de coloriage. La bibliothèque fournira tout le nécessaire.

De 12h à 14h le jeudi 22 décembre : Movie Time : “Seul à la maison”, pour tous les âges. Rejoignez la bibliothèque pour cette amusante projection interactive de Home Alone (Classé PG).