La bibliothèque Reddick d’Ottawa accueillera le programme Paranormal Illinois – Shaw Local

La bibliothèque Reddick d’Ottawa accueillera Paranormal Illinois avec Chad Lewis.

Le programme pour adultes est prévu de 18 h à 19 h 30 le mardi 17 octobre à la bibliothèque, 1010, rue Canal.

Avec ce programme, enquêtez sur l’inconnu avec un expert et auteur paranormal et découvrez le côté étrange de l’histoire de notre État. Des enlèvements extraterrestres aux crop circles, découvrez l’étrange, hanté et l’insolite. Cet événement est co-organisé avec Prairie Fox Books.

Les autres événements suivants sont programmés la semaine du 16 octobre à la bibliothèque. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

13h à 14h Lundi 16 octobre : Club de lecture du lundi mystère, adultes. « Nous commençons par la fin » de Chris Whitaker. Les nouveaux membres sont invités à rejoindre ce club de lecture dirigé par des bibliothécaires. Des exemplaires du livre pourront être consultés à la bibliothèque. Résumé du livre : Vincent sort de prison après une peine de 30 ans et retourne dans sa ville natale. Son ami d’enfance est aujourd’hui chef de la police et son ancienne petite amie, Star, y réside toujours. Lorsque la fille adolescente de Star prend sa propre revanche, elle déclenche une chaîne d’événements qui mettent en péril sa famille et ses proches.

16h à 16h45 Lundi 16 octobre : Décoration de citrouilles, de la maternelle au CE2. Rejoignez la bibliothèque et créez une citrouille patchwork avec du papier de soie pour vous plonger dans l’esprit d’Halloween.

18h à 19h30 Lundi 16 octobre : Teen Game Night, de la septième à la douzième année. Amenez un ami et profitez d’une soirée de jeu amusante. La bibliothèque proposera une variété de jeux parmi lesquels choisir, notamment Cards Against Humanity (Family Edition), Uno et Taco Cat Goat Cheese Pizza.

10h30 à 11h15 Mardi 17 octobre : À vos marques, prêts, lisez ! De 3 à 6 ans. Rejoignez la bibliothèque pour une heure du conte amusante comprenant de la musique, des activités de mouvement, des chants, des jeux d’alphabétisation, de l’artisanat et des histoires.

16h à 16h45 mardi 17 octobre : Catapultes citrouilles en bonbons, de la troisième à la sixième année. Construisez une catapulte pour lancer des citrouilles en bonbons aussi loin que possible dans la pièce.

10h à 10h30 mercredi 18 octobre : Secouez, hochet, lisez ! âgés de 9 mois à 36 mois. Chantez, dansez, bricolez et créez des souvenirs inestimables lors de cette heure du conte amusante et interactive conçue spécialement pour les plus jeunes.

13h30 à 15h30 Samedi 21 octobre : Groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter et à crocheter dans un environnement amusant auprès de personnes compétentes.